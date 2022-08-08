Yargıtay, AKP il başkan yardımcısını öldüren sanıklara verilen cezayı onadı

Şırnak’ta uğradığı suikast sonucu öldürülen AKP il başkan yardımcısı Ali Kılınç cinayetinde 1’i belediye işçisi, 3’ü BDP’li tutuklu 4 sanığa verilen 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını Yargıtay oy birliğiyle onadı.

Özgür CEBE

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Şırnak'ta evine giderken arkadan yaklaşan bir teröristin düzenlediği suikast sonucu öldürülen AKP il başkan yardımcısı Ali Kılınç suikastıyla ilgili 4 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi esastan inceledi.

Yerel mahkeme kararını temyiz eden sanık Resul Ertaş, tetikçi Resul Katar’ın Irak'ın Zaho kentinden misafir olarak geldiğini bazı işlerini halletmek için yardımcı olduğunu, ancak bu kişinin suikast için Şırnak'a geldiğini bilmediğini belirtti.

Sanıklar Ahmet Ayan ve Reşit Uyar da, suikastla ilgili bilgileri olmadığını, sadece tetikçi Resul Katar'ın tanıdıklarının selamı üzerine kente geldiği için misafir ettiklerini ifade ettikleri kaydedildi.

PKK’NIN TALİMATINI YERİNE GETİRDİLER

Yargıtay, terör örgütü PKK'nın bölgede siyasi faaliyet yürüten AKP'li yöneticileri hedef gösterdiğini, tutuklu 4 sanığın suikast için kendilerine verilen talimatı sorgulamadan yerine getirdiklerini, oysa hayatın olağan akışı içinde bu tarz talimatların nedeni, kim olduğu ve kim için olduğu sorgulanmadan yerine getirilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Sanıkların örgütteki hiyerarşik yapıya bağlılıkları ve itaatlerinin açığa çıktığı ve itaat duygusu içinde talimatları sorgusuz yerine getirdiklerine işaret edildi.

SUİKASTIN ŞİFRESİ: “KUMU GETİRDİM”

Saldırıyı gerçekleştirecek tetikçinin kimliğinin Resul Ertaş'a bildirildiğini vurgulayan Yargıtay, cinayeti işleyen tetikçi Resul Katar'ın sanık Mehmet İşsiz tarafından Şırnak merkezine araçla getirildiğini belirtti.

Sanık İşsiz'in de BDP'li Resul Ertaş'ı telefonla arayarak şifreli şekilde “Kum getirdim” diyerek tetikçi Katar'ı getirdiğini haber verdiği bildirildi.

Yargıtay, Tetikçi Katar'ın, geceyi sanık Resul Ertaş'ın evinde geçirdiğini, Ertaş'ın tetikçi Katar'a dikkat çekmemek için kıyafet alışverişi yaptıktan sonra suikast sonrası araçla olay yerinden alınarak uzaklaştırılması yönünde planlama yaptığının dosyadaki tüm delillerle sabit olduğuna hükmetti.

EVİNİ GÖZETLERKEN ARKADAN YAKLAŞIP KAFASINA SIKMIŞ

Sanık Ahmet Ayan'ın araçla suikast noktasında tetikçi Resul Katar'ı beklemeye başladığı, tetikçinin ise AKP'li Ali Kılınç'ın evinin çevresinde gözetleme yaparken bu sırada yaya olarak evine doğru yürüyen Kılınç'a arkadan yaklaşarak başına ve sırtına ateş edip öldürdükten sonra hızla olay yerinden kaçarak kendisini bekleyen Ahmet Ayan'ın kullandığı araca binerek kaçtığı ve bir daha yakalanamadığı ifade edildi.

Yargıtay, sanıklar Resul Ertaş, Mehmet İşsiz, Reşit Uyar ve Ahmet Ayan'ın yardımıyla Ali Kılınç'ın tasarlanarak öldürüldüğüne dair verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında bir isabetsizlik görülmediğinden temyiz itirazlarının reddiyle hükmün oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdı.

TALİMATI TERÖRİSTBAŞI KARAYILAN İLE BAHOZ ERDAL VERMİŞ

Şırnak belediyesinde işçi olan Reşit Uyar savunmasında, Resul Ertaş'ın kendisini araması üzerine BDP il binasına gittiğini belirterek, “Mesai çıkışı evime gel dedi. Gittiğimde tetikçi Resul Katar'ı gördüm. ‘Burada ne işin var' dedim. O da birini vurmak için geldiğini söyledi. Katar'a, BDP il başkanı olan ağabeyi Abdulbaki Katar'ın evine neden gitmediğini sorduğumda ‘Geldiğimi kimse bilmemeli. Bir yerde bir geceden fazla kalamıyorum. Bu gece sende kalacağım' dedi. Evime gittik. Ona kimi vuracağını sorunca ‘Ali Kılınç' dedi. Bende ‘Kim bu kararı verdiyse yanlış yapmış' dedim. O da Fehman Hüseyin, Murat Karayılan'ın infaz emrini verdiğini bana anlattı” demişti.

Tetikçi, Resul Katar'ın suikast sonrası Irak'ın kuzeyine kaçtığı istihbarat birimlerince tespit edilmişti.

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