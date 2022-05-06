Yarı baygın göçmenleri Türk askeri kurtardı

Türk donanmasına ait Gökçeada fırkateyni Libya'nın Mistara açıklarında sürüklenen bir tekne tespit etti. 17 düzensiz göçmenden birinin öldüğü, dördünün bilincinin kapalı olduğu açıklandı.

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Dün Türk Deniz Görev Grubu’nda görev yapan TCG Gökçeada fırkateyni tarafından Libya’nın Misrata açıklarında bir tekne tespit edildi. İçinde yarı baygın 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek, göçmenler gemiye alındı.

Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, dört kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Homs Limanı’nda Libya makamlarına teslim edildi.

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