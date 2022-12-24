Yasa dışı yollarla Avrupa’ya gidecekti, donarak öldü

Gaziantep'te erkek kuaförü olarak çalışan Hasan Hüseyin Karadağ (28) yasa dışı yollarla Avrupaya gitmeye çalışırken Sırbistan'da ormanda donarak hayatını kaybetti.

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Hasan Hüseyin Karadağ, iddiaya göre nişanlısından ayrılınca Avrupa’ya gitmek istedi. Karadağ, tanıştığı bir insan kaçakçısıyla ücret karşılığında anlaşarak 20 Kasım günü yasa dışı yollarla Gaziantep’ten Sırbistan’a gitti.

23 Kasım günü ailesi ile konuşan Karadağ’dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca ailesinin ulaşmaya çalıştığı Karadağ, Avrupa sınırındaki bir ormanda donarak ölmüş halde bulundu.

Kimlik tespitinin ardından Sırbistan’daki Türk konsolosluğu Hasan Hüseyin Karadağ’ın ailesini aradı. Karadağ’ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanına getirildi.

EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ

Hasan Hüseyin Karadağ’ın annesi Ayşe Karadağ, oğlundan uzun süre haber alamadığını ve insan kaçakçılarının kendilerini oyaladığını söyledi.

Karadağ, organizatörlerin oğlunu ölüme terk ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini belirterek, “Oğlumu ölüme terk ettiler ben bunlardan şikayetçiyim, hepsi cezasını bulsun. Beni bir ay boyunca oyaladılar, kampta olduğunu söylediler. Ne zaman arasak bizleri oyaladılar. Oğlum orada donarak ölmüş en ağır cezayı çeksinler” dedi.

Hasan Karadağın babası Fadıl Karadağ ise gözyaşları içerisinde oğlunun nişanlılık sürecinin ardından bazı sorunlar yaşadığını ve Almanyaya gitmek için organizatörlerle görüştüğünü belirterek, “Oğlum Sırbistanda otele geçtiğinde bizimle görüştü ve iyi olduğunu söyledi. Sabah erken yola çıkacaklarını ve telefonunu kapatacağını söyledi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Organizatörler bize ‘yakalanmışlar, şu an cezaevindeler, pasaportları olmadığı için telefonlarını ellerinden almışlar’ dedi. Ne zaman sorsak çeşitli bahanelerle bizi oyaladılar. Daha sonra konsolosluk bizi aradı ve oğlumun soğuktan donarak ölü olarak bulunduğunu söyledi. Canımızdan can gitti ve sonuna kadar şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı, başka anne ve babaların canları yanmasın” diye konuştu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Hasan Hüseyin Karadağın cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. (DHA)