Yasaklar bir işe yaradı

AKP’li belediyenin yasakladığı Aynur Doğan İstanbul’da 5 bin kişiye şarkılarını söyledi. Funda Arar ve Derya Uluğ, Melek Mosso’ya destek için sahneden çekildi. Mor ve Ötesi 30 bin kişiye konser verdi.

Ümit TÜRK

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Türkiye son haftalarda, bazı belediye, kaymakamlık ve valilikler tarafından konserlerin yasaklanmasını konuşuyor.

Önce Kocaeli Derince'de AKP'li belediye Aynur Doğan'ın konserini iptal etti, ardından Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenecek Melek Mosso konseri ‘İslami hassasiyetler' gerekçe gösterilerek engellendi. Bu süreçte sanatçılar Niyazi Koyuncu, Metin Kemal Kahraman, Mem Ararat, Burhan Şeşen, İspanyol kemancı ve müzisyen Ara Malikian ve Apolas Lermi de konserleri de peş peşe yasaklandı.

Yasakların birbiri ardına gelmesi hem müzikseverler hem de sanatçılar arasında büyük tepkilere yol açtı. Melek Mosso ile aynı organizasyonda sahne alacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ, konsere çıkmayacaklarını açıkladı. Halk ise ‘yasaklanan' sanatçılara kucak açtı.

Aynur Doğan önceki gece İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyicilerle buluştu. 5 bin kişinin katıldığı konserde Doğan, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi.

Türkiye'nin önde gelen rock gruplarından Mor ve Ötesi Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda düzenlediği konsere, 30 binin üzerinde biletli seyirci katıldı.