Aynur Doğan’ın Bursa konseri de iptal edildi

Konserlere yönelik engelleme ve iptallerin ardı arkası kesilmiyor. Geçen günlerde Kocaeli'deki konseri Derince Belediyesi tarafından "uygun olmadığı" gerekçesi ile iptal edilen sanatçı Aynur Doğan'ın Bursa'daki konseri de iptal edildi.

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Sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli Derince’de yapacağı konserin AKP yönetimindeki belediye tarafından iptal edilmesinin ardından bir engel de Bursa’dan geldi.

Doğan’ın 31 Mayıs Salı günü Bursa Kültür Park Açıkhava'da yapacağı konser iptal edildi.

Belediyenin Twitter’daki destek hesabı konserin kendileri ile ilgisi bulunmadığını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Destek hesabı, Doğan’ı hedef gösteren kişilere “Merhaba, öncelikle bahsi geçen konser organizasyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Organizasyonu düzenleyen şirket ile görüşülerek, belirtilen tarihte yapılacak olan konserin firma tarafından iptal edildiği bilgisi alınmıştır. Bilginize” içerikli mesajlar attı.



VALİLİK’TEN AÇIKLAMA: 7 GÜN YASAKLANMIŞTIR

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

“Bursa sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması için bazı kararlar alınmıştır.”

“Alınan karar gereği açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ile etkinlikler, bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, merkez ilçeleri, dış ilçeleri ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 27 Mayıs 2022 tarihi saat 00.01’den 02 Haziran 2022 tarihi saat 23.59’a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır.”

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