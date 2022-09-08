Yavaş: 2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz

Sokak hayvanları için başlatılan kısırlaştırma projesiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sokak hayvanları için başlattığı kapsamlı kısırlaştırma projesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şöyle konuştu:

* “Bütün belediyelerimize örnek olacak bir çalışma başlattık. Ayda bin hayvandan az olmamak üzere sokak hayvanlarını yakalama hizmetini alım işini başlattık.

* 5199 sayılı kanunun bütün kurallarına uyarak toplanan sokak canlarımız, belediyemize bağlı 4 birim ve OHHAD 13 Özel Hayvan Hastanesi'nde bir gün dinlendirilip, ertesi gün kısırlaştırma operasyonu yapılacak ve 5 gün postop bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılacaktır.

* Yılda ortalama 24 bin ile sokak hayvanları popülasyonunu 2 yıl içerisinde kontrol altına almayı amaçlamaktayız.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. 2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz” dedi.