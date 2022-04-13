Yavaş, 85 farklı ülkenin büyükelçi ve misyon şefleriyle iftar yemeğinde buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 85 farklı ülkenin büyükelçi ve misyon şefleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yavaş, "Uluslararası iş birlikleriyle Ankara'mızı başkentler arasında daha da yukarıya taşıyacağız." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından dün akşam 85 farklı ülkenin büyükelçi ve misyon şefleriyle gerçekleştirdiği iftar programına ilişkin görüntüleri paylaştı.

“ŞEFFAF, HESAP VEREBİLİR VE KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIMIZI HEP BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİZ”

“Uluslararası iş birlikleriyle Ankara’mızı başkentler arasında daha da yukarıya taşıyacağız.” notuyla paylaşımda bulunan Yavaş, iftar programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“2019 yerel seçimlerinden hemen sonra sizlerle ilk kez bir araya gelmiştik. Ancak geçtiğimiz iki yılda maalesef tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle iftar programlarında bir araya gelemedik. İnşallah bundan sonra da Ankara’da siz değerli büyükelçilerle her yıl bir araya gelmek istiyoruz. Dünya başkentlerini bir araya getiren Covid-19’a Karşı Başkentler Platformunu online olarak kurarak 40’tan fazla dünya başkenti ile pandemi süresince tecrübelerimizi paylaştık. 2020 yılında Uluslararası Şeffaflık Ödülünü, 2021 yılında ise Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü’nün sahibi olduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda da, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışımızı hep birlikte sürdüreceğiz.”

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