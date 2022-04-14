Yazar Poyraz’a saldırıda yeni gelişme: Belediye başkanı şikayet dilekçesi verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde uğradığı saldırıda darp edilen yazar Ergün Poyraz'ın yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada suçladığı Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçe ile Poyraz’dan şikayetçi oldu.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'ndaki evinin önünde saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz’ın komadan çıktıktan sonra suçladığı CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Savcılığına verdiği dilekçe ile Poyraz'dan şikayetçi oldu.

Saldırıdan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i sorumlu tutan Poyraz, “Taburcu olur olmaz hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bana saldıranların terör örgütü PKK ile bağlantıları net. Bunlar PKK firması. 750 bin ton mıcır ihalesi alıyorlar ama bir kilo bile mıcır yapmış değiller. Benim ihbar mektubum Turan B.'nın evinde ele geçiyor. Benim dilekçem nasıl oluyor da bunların eline geçiyor. Aralarındaki işbirliği aşikar” sözlerini kanıtlamasını istedi.

GÜNEL: İDDİASINI İSPAT ETMELİ

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Günel, Ergün Poyraz'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatarak, “Ergün Poyraz, beni PKK'lılar dövdü ve Belediye Başkanı beni dövdürttü dedi. Bu ciddi bir isnat, ciddi bir suçlama. Demek ki elinde bilgi ve belgeler var. Varsa bu iddiasını ispat etmeli, yoksa da iftiradan dolayı kovuşturulmalı, soruşturulmalı. Bu nedenle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bunlar çirkin iddialardır. Elinde ne varsa getirip yargı makamlarına teslim etmeli. Bu nedenle suç duyurusunda bulundum” diyerek yargının kovuşturmasıyla her şeyin ortaya çıkacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesinde yaşayan yazarı Ergün Poyraz, geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde evinin önünde üç kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Poyraz, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Yazar Poyraz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınırken, Kuşadası polisi de olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada Poyraz'a saldıranların Kuşadası Belediyesi'nden ihaleler alan ZBTa adlı firmanın sahipleri bilgisine ulaşılınca, polis yaptığı operasyonlarla inşaat firmasının sahibi Turan B., kardeşi Zana B. ve şoförü Vural Ç.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda şirket kaşesi, ihale dökümanları, dijital materyaller ve cep telefonlarının ele geçirildiği, olayı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu ekiplerinin yürüteceği belirtildi. Gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının tamamlanmasından sonra Cuma günü Adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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