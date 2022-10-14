Yazılıda yüksek puan alıp mülakatta elenmişti: Mahkeme mülakatı iptal etti

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kadrosunda bulunan E. Ç., görevde yükselme sınavından 98 puan almasına karşın mülakatta elenmesi sonrasında yargıya başvurmuştu. Sesli ve görüntülü kayıtları inceleyen mahkeme, mülakatta usulsüzlük tespit ederek, E.Ç’yi haklı buldu.

Halil ATAŞ

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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kadrosunda bulunan E.Ç., görevde yükselme sınavından 98 puan almasına karşın mülakatta 76 puan alarak elendi. Mülakatta usulsüzlük tespit eden mahkeme, mülakatı iptal etti.

YAZILIDA 98 PUAN ALDI, MÜLAKATTA ELENDİ

Kocaeli Üniversitesi kadrosundaki E.Ç., görevde yükselme için sınava girdi ve yazılıda 98 puan alarak sözlü mülakata girmeye hak kazandı. E.Ç., sesli ve görüntülü kayıt yapılan mülakatta 76 puan aldı ve elendi. İddiaya göre, daha düşük puan alan bir memur, mülakatta geçer not verilerek sınavı kazandı.

MAHKEME HAKLI BULDU, SÖZLÜ SINAVI İPTAL ETTİ

Görevde yükselme sınavında mülakatta elenmesi sonrasında Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuran E.Ç.'nin talebi sonrasında mahkeme Kocaeli Üniversitesi'nden kayıtları istedi. Mülakatta usulsüzlük tespit eden mahkeme E.Ç.'yi haklı bularak, üniversitenin sözlü sınavını iptal etti.

“USULSÜZ UYGULAMALARI İLE ANILAN BİR KURUM OLMUŞTUR”

Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde memur olarak görev yapan E. Çırak'ın sözlü sınavında usulsüzlük ile ilgili olarak mahkeme kararını değerlendiren Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada, “Kocaeli Üniversitesi geçmişte başarıları ile anılırdı. Geldiğimiz noktada ise kamuoyunda ve ülke genelinde olumsuzlukları, usulsüz uygulamaları ile anılan bir kurum olmuştur. Zaman zaman yerel ve ulusal basında kurum ile ilgili olumsuz haberler çıkmakta, kurumu yönetenler usulsüz uygulamalarına imza atmaktadır. Geçmişte yapılan usulsüz uygulamalarla ilgili hukuki mücadelelerimiz oldu ve bunların bir çoğu da kazanıldı” dedi.

“MÜLAKATTA MAĞDUR EDİLDİ”

Çeker, “Son yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında ise yazılı sınavda 98 puan alan sendika üyemiz mülakatta elenerek mağdur edilmiştir. Bununla ilgili sendikamız hukuk bürosunca yapılan hukuki destek ile davası açılmış ve sendika üyemizin mülakatta mağdur edildiği yargı kararı ile tescil edilmiştir. Bu karara göre mülakat iptal edilmiştir. Bundan sonraki süreçte kurumda görev yapan kamu çalışanları ister sendika üyemiz olsun, ister sendikamızın üyesi olmasın hak ve hukuklarını korunması noktasında kendilerine her türlü hukuki desteği sağlayacağız. İdarelerin usulsüz uygulamalarına karşın hukuk mücadelemizde sürecektir” ifadelerini kullandı.

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