Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacak

Yeditepe Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi elemanı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yeditepe Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

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