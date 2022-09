Yellehçileri eleştiren imamın televizyon programı sonlandırıldı

Şanlıurfa’da yalakaları eleştirdiği ‘yellehçi’ vaazı ile sosyal medyada gündem olan imam Mehmet Emin Kutluay’ın Güneydoğu TV’deki programına son verildi. Kanal sahibinin ortaklarından birisinin AKP’de aktif siyaset yaptığı, bu nedenle de programın sonlandırıldığı iddia edildi.

Ahmet KAYA

Programına son verilmesi nedeniyle sosyal medyadan bir açıklama yapan Mehmet Emin Kutluay, Güneydoğu TV yönetimi tarafından verilen bu karardan sonra konuyla ilgili olarak çok sayıda soruya muhatap olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Yaklaşık bir yıldır program yaptığım Güneydoğu TV konuşmamdaki sertlik ve en son gündeme düşen YELLEHCİ videosundan sonra programımı bitirme kararı almıştır. Oysa ben camide konuşmuştum. TV'de bile değil. Şunu unutmayın dünya hayatıma da mal olsa doğruları her yerde haykırmaya devam edeceğim. Konuşmalarımdan dolayı arkamızda duran bizi destekleyen bize her türlü desteğini esirgemeyen değerli büyüklerime, basın mensubu arkadaşlara ve Türkiye'nin her yerinden arayan kardeşlerime ve Urfa halkıma ben teşekkür ediyorum. İnşallah daha farklı mecrada karşınızda olacağım değerli kardeşlerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

“TOPLUMU YELLEHÇİLER BU HALE GETİRDİ”

Mehmet Emin Kutluay, “Yalakalık” üzerine verdiği, sosyal medyada gündem olan vaazında yalakaları kastederek, “Bunlara yellehçi diyeceksiniz. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar. Oğlunu kızını işe koyak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi. Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi” ifadelerini kullanmıştı.

“REİSİMİN DEDİĞİ OLUR”

Vaazında, Şanlıurfalıların “Yalakalık yapanlar” için “Yellehçi” ifadesini kullandığını hatırlatan Mehmet Emin Kutluay, eleştirisini şöyle sürdürmüştü:

“Yabancılar ‘Yalaka' Şanlıurfalılar ‘Yellehçi' der. Urfalıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirdi. Bunlara yellehçi diyeceksiniz. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar. Oğlunu kızını işe koyak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi. Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi.”

“FAKİRİN CENAZESİNE GİTMEZ”

Sosyal medyada viral olan ve kurduğu Rahmet Damlası Derneği ile dar gelirli ailelere yardım eden, aynı zamanda Şanlıurfa Aşevi'nin de başkanlığını yapan Kutluay'ın bu konuşması Gönüllü Vaiz Emin Kutluay vaazının devamında ise şunları dile getirmişti:

“Fakirin kendisi ölse cenazeye gitmez, zengine köpeklik eden yellehçiler. Fakir aradığı zaman telefonuna cevap vermez. Zengin aradığı zaman ayağa kalkar cevap verir. Yellehçi birilerine yaranmak için hanımını kızını bile kıskanmaz.”

VAAZ AKP'DE RAHATSIZLIK YARATTI

Gönüllü Vaiz Emin Kutluay'ın bu vaazının AKP'nin yerel yöneticileri arasında rahatsızlık yarattığı, bu nedenle de AKP'ye yakınlığıyla tanınan bir Güneydoğu TV ortağının girişimiyle programı sonlandırıldığı ileri sürüldü.

