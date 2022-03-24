Yemek ücreti yüzde 92 zamlanınca taşeron işçiler sefertasına döndü

Gaziantep Üniversitesi’nde çalışan yaklaşık bin 750 taşeron işçi, yemek ücretlerinin 13 TL’den 25 TL’ye yükselmesine tepki gösterdi. Çok sayıda işçi, yüzde 92 oranındaki zam nedeniyle evlerinden sefer taslarıyla getirdikleri yemekleri yemeye başladı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Üniversitesi yönetimi idare personelin 6 lira 50 kuruş olan yemek ücretini 8.50 kuruşa, doçent ve profesörlerin 8 TL olan yemek ücretini 10 TL'ye, daire başkanı ve yardımcı doçentlerin yemek ücretini ise 7.50 kuruştan, 9.50 kuruşa yükseltti. Yönetim ‘Taşeron işçiler' olarak bilinen daimi işçiler ile, üniversite mensubu olmayanların öğlen yemek ücretini ise 13 TL'den 25 TL'ye yükseltti.

Zamlı tarifeden önce her ay 22 gün yemek karşılığı olarak 364 TL ödeyen taşeron işçiler, zamdan sonra ise 575 TL'ye öğlen karınlarını doyurmak zorunda kalınca çareyi sefer taslarıyla evlerinden yemek getirmekte buldu. Üniversite yönetiminin, diğer gruplara 2 TL zam yapmasına karşın, taşeron işçilerin yemek ücretlerine yaptığı 13 TL'lik zam asgari ücretle çalışan taşeron işçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Taşeron öğrenciler, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un üniversiteyi ziyareti sırasında yönetimin öğrenci yemek ücretini 2 lira 50 kuruştan 1 liraya indirdiğini açıkladığını hatırlatarak, “Öğrenci kardeşlerimizin ucuz yemek yemesinden biz de mutlu oluruz. Ama, bunu yaparken faturasını bizim gibi asgari ücretle zar zor geçinmeye çalışanlara çıkarılması doğru değil” dedi.

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