Yeni AKP’li vekil eski tweet temizliyor

Önce MHP, sonra İYİ Partili olan, önceki gün de AKP’ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un transferi şaşkınlık yarattı.

Deniz AYHAN

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AKP rozeti Erdoğan tarafından takılan Ok, 3 ay öncesine kadar iktidarı ve Cumhurbaşkanı'nı eleştiren mesajlar paylaşıyordu. Hepsini AKP'ye geçince silen Ok sosyal medyada şunları yazmıştı:

“Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor. Bunun siyaseten bedeli olacak. AKP'ye oy veren kardeşlerim. Bu kadar pislik yapan, yalancı bir adamın arkasından gitmeyin. AKP'nin tüm politikaları iflas etmiştir. İktidarı, son söylemleri ve icraatlarıyla büyük bir çıkmaza girmiştir. AKP iktidarı tozlu raflarda yerini almıştır. AKP'nin kirli oyunlarına alet olmayalım. AKP'nin sözde çözüm süreci ihanet sürecidir.”

MHP'de siyasete başlayan Ok, 2009'da Balıkesir Belediye Başkanı seçildi. 2014'te ise başkanlığı AKP'ye kaptırdı. Daha sonra MHP'den milletvekili oldu ve 2017'de partiden ihraç edildi. Ok, İYİ Parti'ye geçti ve 2. kez vekil seçilip 2019'da da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimi kaybetti. Ardından İYİ Parti'den istifa etti. Önceki gün de AKP'ye geçti.