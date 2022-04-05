Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

Sancaktepe’de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle gözaltına alınan anne P.Y.’nin “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verildi. Bebekte hayat belirtisi olmadığını söyleyen P.Y. mahkemede, “Gece 22.00 sıralarında 17 yaşındaki kızım ile birlikte evdeki çöpü de alıp çıktık. Kızım kitap almak için arkadaşına gitti ben çöplerin arasında yeni doğan çocuğumu da oraya bıraktım” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Sancaktepe’de gece saatlerinde doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne P.Y.'nin serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İtiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan P.Y. yeniden gözaltına alındı. Mahkeme, P.Y.'nin “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

HAMİLELİĞİNİ KİMSEYLE PAYLAŞMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli P.Y. mahkemedeki sorgusunda, 5 çocuğunun olduğunu ve hamile olduğunu kimseye söylemediğini belirterek, “Eşim son doğan kız çocuğunda sorun çıkarmıştı. Bu çocuğu aldırmamı istemişti. Ben aynı şeyleri tekrar yaşamamak için hamile olduğumu kimseye söylemedim. Ben hamileliğimin son zamanları gelince eşime söylerim diye düşünmüştüm. Ben çocuğuma kıyamadığım için ilk zamanlarda aldırmayı düşünmedim. Büyüsün istedim. Beş çocuğumu büyüttüm onu da büyütürüm diye düşündüm. Hamileliğim boyunca hiç hastaneye gitmedim. Ben hamileliğimin ilerleyen zamanlarında da bu durumu eşime söyleyemedim. Çocuğum doğunca söylerim diye düşündüm. Ben hamileliğimi hiç kimseyle paylaşmamıştım” ifadelerini kullandı.

Olay gecesi sancılarının başladığını anlatan şüpheli, “Hastaneye gitmeyi veya birinden yardım istemeyi aklıma getirmedim. Bebek banyoda kolayca doğdu. Bu sırada saat yaklaşık 00.00 civarıydı. Bebeği elime aldığımda bebek mosmor vaziyetteydi. Bebeğin sesi çıkmıyordu” dedi.

GECE ÇÖP ATMAYA ÇIKTIKLARINI ANLATTI

Mahkemedeki sorgusunda bebeğin nefes almadığını anlatan P.Y., “Çocukta hayat belirtisi olmayınca ölü doğduğunu anladım. Ben o gün boyu evde oturup kendi kendime ağladım, hiç kimseyi düşünmedim. O anki psikolojiyle kimseye haber vermeyi düşünmedim. Gece 22.00 sıralarında 17 yaşındaki kızım ile birlikte evdeki çöpü de alıp çıktık. Kızım kitap almak için arkadaşına gitti ben çöplerin arasında yeni doğan çocuğumu da oraya bıraktım. Olanlar nedeniyle çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

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