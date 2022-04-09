Yeni doğan keçiyi görenler gözlerine inanamadı

Elazığ’da hayvancılıkla uğraşan Sadi Ateş’in beslediği keçinin doğurduğu yavruyu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Sadi Ateş'in gebe keçisi geçtiğimiz gün doğum yaptı. İkiz doğuran keçinin yavrularından biri hem keçi sahibini hem de ailesini şaşırttı.

3 SAAT SONRA ÖLDÜ

Tüysüz ve tek gözlü doğan yavru keçi 3 saat yaşadıktan sonra öldü. Uzun yılladır hayvancılıkla uğraşan Ateş, bu durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

”ALNININ ORTASINDA TEK GÖZÜ VARDI”

Yavruyu gördükten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Sadi Ateş, şunları söyledi;

*Akçakiraz beldesinde ikamet ediyorum. Hayvancılıkla uğraşıyoruz dün başımıza bir olay geldi ‘Kara Kız’ adını verdiğimiz keçinin doğumuna şahit olduk. Keçiyi Diyarbakır'dan getirdim Halep cinsi keçimizdir.

*Doğumunda enteresan bir şey gördük. Hayvan ikiz doğurdu bir tane yavrusu da gördüğünüz gibi domuza benzeyen bir şekle sahipti, alnın ortasında bir gözü vardı burnu hep yukarı bakıyordu tüysüzdü.

*Normal doğum gününde doğmuştu. Herhangi, bir erken doğum veya özürlülük durumu yoktu çünkü kardeşi de şuanda elimde oda düzgün bir şekilde doğdu. İlk başta gördüğümüz zaman çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur yoksa keçi yavrusu mudur diye çok şaşırdık. Yaklaşık 2 veya 3 saat yaşadı. Sonra ağır ağır nefes alıp veriyordu öldü zaten sonra hayvanımız.

”İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUM”

İlk defa bu tarz bir durumla karşı karşıya geldiklerini belirten Ateş, “Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çevremizdeki Şavak ve Beritan aşiretleriyle birlikte hayvancılıkta şahit olduğumuz bazı şeyler vardı ama böylesi ilk defa karşımıza çıktı. Araştırma yaptık bazı dış ülkelerde böyle bir hastalık türü var ama o hastalıkta sadece tek göz olma özelliği vardı. Bizim hayvan ise çıplak olması, vücudunun değişik olması ve normal keçiden yani kardeşinden iki kat daha büyüktü bizde çok şaşırdık. Allah'ın takdiri” dedi. İHA

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