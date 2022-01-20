Yeni su hatları için proje tamam Fransa’dan alınacak kredi hazır ama Cumhurbaşkanlığı izin vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından proje ve finansmanı hazır olmasına rağmen Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosu ile Adana Büyükşehir Belediyesi’nin metro inşaatlarına Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programında yer almazken, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fransa’dan alacağı krediye de izin çıkmadı.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın CHP'li belediyeleri yok saydığını, bütün desteklerin AKP'li belediyelere aktarıldığını öne sürdü. CHP'li belediyelerin İller Bankası'na 300'den fazla kredi ve proje desteği istemine yanıt bile verilmediğini öne süren Torun, “Çevre Bakanlığı, belediyelerimizin araç yardımı ve nakdi yardım gibi 400'den fazla talebine ya olumsuz yanıt verdi ya da hiç yanıt vermedi” dedi. Bu yılın kurak geçeceğini, su kayıplarının önlenmesi, yeni içme suyu hatlarının yapımının önem taşıdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, buldukları kredinin kullanımına izin verilmediğine belirtti. Gürün, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

Belediyemize, Fitch Ratings tarafından en iyi kredi notu olan AAA verildi. Birçok uluslararası kredi kuruluşu, kredi kullandırabilecekleri taahhüdünde bulundu.

Yeni içme suyu hatlarının yapılması ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması için projeler hazırladık. Hazırlanan projeler için yurtiçi finansman kurumlarından gerekli kaynak sağlanamayınca yurtdışı kredi kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı. Fransa Kalkınma Ajansı'ndan 63.5 milyon Euro'luk kredi onayı çıktı. Ama yaklaşık 11 aydır Cumhurbaşkanlığı'ndan onay bekliyoruz. Onay yine çıkmadı.