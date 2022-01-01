Yeni yıl coşkusu yurdun dört bir yanında

2021'deki büyük sıkıntıları geride bırakmak isteyenler 2022'yi çok daha coşkulu karşılamak ve yeni yılı kutlamak için meydanlara çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından renkli görüntüler oluştu.

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İstanbul’da birçok merkezde kutlamalar vardı. Taksim yine öne çıktı. Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı dolmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Galata Meydanı yine çok kalabalıktı.

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yılın gelişini kutladı.



TAKSİM YİNE ODAK NOKTASI

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yapan kalabalık, birbirine sarılarak yeni yılın mutluluğunu yaşadı. Bazı vatandaşlar meşale yakarken bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca da şarkılar söyleyerek yeni yıla girenler, renkli görüntüler oluşturdu.



İSTANBUL KARAKÖY’DE DAVUL ZURNA

Karaköy’de iki davulcu zurna eşliğinde yeni yıl için sokağa çıktı. Sesi duyanlar etraflarına toplandı. Kimi dans ederek eğlendi, kimiyse cep telefonuna sarılarak, o anları kayda aldı. Bazıları davulculara bahşiş vermeyi ihmal etmedi.



KADIKÖY’DE BULUŞMA NOKTASI BOĞA HEYKELİ OLDU

Kadıköy’ün simgesi haline gelen Boğa Heykeli turist ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar heykelin üzerine çıkıp fotoğraf çekilirken, kimileri ise heykelin çevresinde davul zurna eşliğinde halay çekti.



FİLİSTİNLİLER ÇOK EĞLENDİ

Türkiye’de yaşayan yabancı turistler de yılbaşı kutlaması için İstiklal Caddesi’ni ve Galata Meydanı’nı tercih etti.



Filistin uyruklu turistler caddede ‘Filistin’ ve ‘Gazze’ sloganları atarak yeni yıl kutlamalarına katıldı.



GALATA KULESİ RENKLENDİ

Kulesi çevresinde yeni yıla Galata Kulesi’ne yansıtılan rakamların geri sayımı ile girildi. Yeni yıla 10 saniye kala kulenin etrafında toplananların bir kısmı geriye doğru saymaya başladı.



Yeni yıla saniyeler kala havai fişek atıldı. Toplananlar ıslık çalıp, alkış tutarak yeni yılı kutladı. Kulenin çevresindeki özel bir restoranda ise silindir havai fişek yakıldı.



ERCİYES’TE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler Erciyes Kayak Merkezi’ni tercih etti. Yeni yılı kutlayan turistler, Erciyes’te meşalelerle gece kayağı yaptı.



Kayakçılar bölgede renkli görüntüler oluşturdu. Soğuk havada variller içinde yakılan ateşle ısınan kayakseverler DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Yerel sanatçılar da Erciyes’te ziyaretçilere konser verdi.



BODRUM YİNE ÇOK EĞLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayanlar yeni yıla Belediye Meydanı'nda düzenlenen Sertab Erener konseri ile girdi. Saatler 24.00'ü gösterdiğinde Sertab Erener meydandaki 9 bin kişi için rengarenk şarkısını söyledi.



İZMİR’İN YENİ YÜZYILI

“İzmir'in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla hazırlanan yılbaşı programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 21.00'de “DJ Bey”, 22.30'da ise DJ Suat Ateşdağlı sahne aldı. DJ performansıyla eş zamanlı olarak video mapping gösterisi Telekom binasına yansıtıldı.

Alternatif rock grubu “Madrigal” ise Buca Kasaplar Meydanı'nda İzmirliler ile buluştu.

Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda ise “Gripin” sahne aldı. Amfi tiyatroyu doldurtan kalabalık doyasıya eğlendi. Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç ise Karabağlar Uğur Mumcu Parkı'nda sevenleriyle buluştu.



İzmir’de binlerce öğrenci, yeni yıla sevilen şarkıların seslendirdiği parçalar eşliğinde “merhaba” dedi.



ESKİŞEHİR

Eskişehir’de yılbaşı gecesi çalışmak zorunda olduğunu ifade eden İsmail Albayrak, “Normalde bu işi yapmıyorum fakat ekmeğimin derdindeyim” dedi.

AYDIN IŞIL IŞIL

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’ndaki yeni yıl kutlamaları binlerce Aydınlının katılımı ile gerçekleşti.



TOKAT’TA YILBAŞI COŞKUSU

Tokat’ta led ışıkla yılbaşı ağacı gibi süslenen otomobil görenlerin dikkatini çekti.



Ankara’da yılbaşı kutlamalarının merkezi Kızılay oldu. Kalabalığın güvenliği atlı polislerin de desteğiyle sağlandı.

İHA-DHA

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