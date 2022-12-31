Yeni yıl mesajları ve tebrik sözleri 2023: Yılbaşı için sevgiliye, arkadaşa, akrabaya anlamlı mesajlar…

Acısıyla, tatlısıyla 2022 yılı geride kalırken, yeni umutlarla 2023 yılını karşılayacağız. Yılbaşı kutlamak için sevdiklerinin yanında olamayanlar yeni yıl mesajları yollayarak yanında olduğunuzu hissettirecek. İşte arkadaşlarınıza, akrabalarınıza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2023 en güzel yeni yıl mesajları...

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Herkes bir yandan 2022 yılının nasıl geçtiğini düşünürken yeni yılı karşılamak için hazırlıklarını yapıyor ve 2023 yılı için yapılacaklar listesi hazırlıyor. Herkes daha sağlıklı, başarılı, kazançlı, mutlu bir hayatın hayalini kurarken en sevgi dolu duygularınızı haberimizde yer alan mesajlarla arkadaşlarınıza, akrabalarınıza ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

2023 YENİ YIL MESAJLARI

Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Yeni yılın en mutlu değişimlerle başarı, sağlık ve bol paralar getirmesi dileğiyle.

Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2023 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle…

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Hoşcakal 2022 ve hoş gel bize 2023…

Allah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

2023 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsun

YENİ YIL MESAJLARI 2023

Her yeniyıl bir başka güzel.. 2023 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyılınız kutlu olsun.

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle…

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun. Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2023 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar..

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.

Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar.