Yenişehir’in akciğerleri yok ediliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Toprakdere Köyü ormanlık alanda yüzlerce çam ağacı kesildi. Köylülerin şikayeti üzerine bölgede inceleme yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel, "Ormanda toplam 4 bin metreküp çam ağacının kesileceğini öğrendik. Ağaçların hepsi daha çok genç. Bu orman Yenişehir'in akciğerleri" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Toprakdere Köyü ormanlık alanda ağaç katliamı yaşandı, yüzlerce genç çam ağacı kesildi.

“DÖRT BİN METREKÜP ÇAM AĞACI KESECEKLER”

Çam ormanının Toprakdere ve Güneyce Köyleri arasında kaldığını ifade eden İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel, “Şu anda burada bin metreküp bir ağaç kesimi yapılmış. Yetkililer ile görüştük. Bize, ‘Orman İşletme’nin talimatı olduğunu, bu bölgede toplam 4 bin metreküp ağaç keseceklerini’ söylediler. Kesilen ağaçların çok genç olduğunu belirtmemize rağmen ‘talimat’ böyle karşılığını verdiler” dedi.

“BURADAN KÂR ELDE EDECEK”

Özel, “Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İnegöl Orman İşletme Şefliği’nin kontrolünde olan çam ormanı Yenişehir’in akciğerleri. Bu çam ağaçları yok ediliyor. Buradan işte maalesef Orman İşletme Şefliği bir kâr elde edecek. Bunun gövdelerini ihale ile satacak. Kıymıkları da başka bir fabrikaya satılacak. Buradaki ağaç kıyımının bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Ağaçların geliri ile bir şeylerin yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yenişehirli yöneticilerimiz ve kamuoyu burada yapılanlara sesini yükseltmeli” şeklinde konuştu.