‘Yer yok’ diye mahkemelerin taşındığı adliyeye baklavacı açılıyor

Avrupa’nın en büyük adliyesi olan İstanbul Adalet Sarayı’nda yer olmadığı gerekçesiyle 34 icra müdürlüğü, 29 icra mahkemesi ve 3 iflas masası Şişli Kuştepe’deki ek hizmet binasına taşınmaya hazırlanırken, eksi 2’inci kata baklava dükkanı açılıyor. Baklava dükkanının açılmasına başta memurlar olmak üzere hukukçular, sosyal medya ve paylaşım platformlarından tepki gösterdi.

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinin icra müdürlükleri, mahkeme ve iflas masaları birimlerinin Mart ayında ek hizmet binasına taşınması kararlaştırılmıştı. Adliyede yer olmadığı ve artan dosya sayısı ile insan yoğunluğunun azaltılması nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtilmişti.

Kiralanan ek hizmet binasına arşivdeki dosyalarla birlikte 20 milyonun üzerinde dosyanın taşınması için çalışmalar devam ederken, banka şubeleri ve PTT'nin bulunduğu eksi 2'inci kata ünlü bir baklavacı firmasının dükkan açması tepkilere neden oldu.

HUKUKÇULAR MEMNUN DEĞİL

Çalışanlar “Yer yok diye adliyeyi taşıyorlar ama baklavacı açıyorlar” diye sitemde bulundu. Hukukçular yeni hizmet binasının da talebi karşılayamayacağı, bunun da geçici bir önlem olduğunu belirtiyor. Asliye ticaret mahkemelerinin icra daireleri ile bağlantılı olduğunu belirten hukukçular, zaman kaybı yaşayacaklarını ve sıkıntılar yaşayacaklarını öngördüklerini dile getiriyor.

20 MİLYON DOSYA

34 icra müdürlüğünde 2021 yılında açılmış, ortalama 150 bin icra dosyasından 5 milyonun üzerinde “derdest” yani takibi devam eden dosya bulunuyor. İcra müdürlükleri, 29 icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri ile 3 iflas masasının dosyaları ile 20 milyonun üzerinde dosya ek hizmet binasına taşınacak.

2011’DE AÇILDI

İstanbul Adalet Sarayı 2011’de hizmete açılmıştı. İstanbul, Beyoğlu, Şişli, Eyüp, Fatih adliyeleri olmak üzere toplam 5 adliye ve Sultanahmet, Sirkeci, Gülhane, Levent, Beyoğlu, Şişli Ceza, Şişli Hukuk, Şişli İcra, Şişli İcra Mahkemesi, Fatih, Eyüp adliye binaları olarak toplam 11 ayrı binadaki adliyeler tek binada toplanmıştı. İstanbul Adalet Sarayı 6 blok, 7 bordum kat, zemin kat ve 12 kat olmak üzere toplam 333.000 metrekarelik kapalı alana sahip.