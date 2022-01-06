Yerel yönetimlerde büyük gerginlik

Türkiye Belediyeler Birliği’nin, CHP’li belediyelere yanlı davrandığını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Düzelene kadar birliğin toplantılarına katılmayacağız. Yabancı ülkelere yardım yapıyor, CHP’lilere yardım yapılmıyor” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB), belediyelere hibe ve yardımda yanlı davrandığını öne sürdü, bu durum düzelene kadar, 4 encümen üyesinin toplantılara katılmayacağını açıkladı. Gerilimi gidermek amacıyla TBB Başkanı ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Torun'dan randevu istedi. Ancak Torun, sorularına cevap verilmediği için randevu vermedi.

TBB'nin CHP'li meclis üyeleri Fethi Yaşar, Abdül Batur, Hasan Akgün ve Kazım Kurt, başkanlığa sundukları dilekçede 2015'ten bu yana partilere göre belediyelere verilen araç listesini, proje desteğini, araçların hangi ülkelere gönderildiğini, aynı dönemde özel idareler ve diğer resmi kurumlara kaç araç verildiğini sordu. Araçların cinsi, bedeli, teslim tarihinin de bildirilmesini istedi. Gönderilen cevabı yetersiz bulan CHP'li üyeler istedikleri bilgilerin verilmemesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını ikinci bir mektupla TBB yetkililerine bildirdi.

BAŞKAN ŞAHİN NE DİYOR?

Fatma Şahin, tüm belediyelerin TBB'nin doğal üyesi olduğunu, yerel yönetimde gerginliğin kimseye yarar sağlamayacağını belirtti. Şahin, birliğinin öz gelirlerinin yanı sıra merkezi idareden belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan kesilen binde 2'lik gelirden oluştuğunu hatırlattı. Şahin, SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Birlik gelirlerinin nasıl dağıtılacağı, 2011'de CHP temsilcilerinin katıldığı toplantıda oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde gelir birliğe aktarılıyor. Dolayısıyla birliğimizin gelirleri tüm belediyelerde olduğu gibi devletin kaynakları ile öz gelirlerinden oluşuyor. Birliğin yüzde 65 gelirinin bazı CHP'li belediyeler tarafından aktarılan gelirlerden oluştuğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Kaldı ki tüm belediyelerin aidat kesintisine esas payları da devlet tarafından gönderiliyor. TBB'ye hiçbir belediye tarafından bugüne kadar herhangi bir para aktarılmadı.”

ARAÇ YARDIMLARI

Mali yetersizlik, doğal afetler, göç ve sığınmacı akını gibi olağanüstü durumların araç yardımlarının temelini oluşturduğunu kaydeden Şahin, “2014'ten bugüne kadar 1953 iş makinesi ve araç belediyelere teslim edildi. Araç hibe ve yardımlarında sayısal oranlar da dikkate alınıyor. Örneğin 2020'de hibe edilen araç sayısı ile CHP'li belediyelerin toplam belediye sayısına oranı dikkate alındığında CHP'li belediyelere 24 araç hibe edilmesi gerekirken 26 araç, 2021 yılında 37 araç teslim edilmesi gerekirken 38 araç hibe edildi” dedi. Belediyeciliğin geliştirilmesinin ana görevleri olduğunu kaydeden Şahin, “Son üç yılda belediyelerin görev ve hizmet alanlarında iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni, ENPATİ Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması, Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Yarışması, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Yarışması ile Belediyeler İçin İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe'nin Güzel Kullanımı Yarışması yapılmış ve belediyelere bu kapsamda proje desteği verilmiştir. Projelere başvuru yapan ve tarafsız jüri tarafından ödüle layık görülen 6'sı büyükşehir belediyesi olmak üzere 23 CHP'li belediyeye de proje desteği sağlandığını” belirti.

‘AYRIM YAPMIYORUZ'

TBB'nin kaynaklarının parti ayrımı yapılmaksızın belediyelerin hizmetinde kullanıldığını kaydeden Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde projeye katılan tüm belediyelere bisiklet hibe edilmekte, Ankara'ya gelen ve transfer talebinde bulunan tüm belediye başkanlarımıza transfer hizmeti sunulmakta, birlik konukevinden talepte bulunan belediye başkan ve personeline konaklama imkanı sağlanmaktadır. Birliğin tüm faaliyetlerinin yanında dağıtılan tüm araç ve ödüllere her yıl birlik faaliyet raporunda yer veriyoruz. Bugüne kadar faaliyet raporuna CHP'li meclis üyelerinin de dahil olduğu birlik meclisi tarafından herhangi bir itiraz olmadan faaliyet raporları oy birliği ile kabul edilmişti.”