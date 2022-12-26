‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartı suç sayıldı: Soylu’ya hakaretten ceza aldılar

Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin'e, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla parti binasına asmış olduğu “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart sonrasında dava açılmıştı. Malatya 7. Asliye Mahkemesi tarafından il başkanı Turgut Şahin ve iki il başkanı yardımcısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘hakaret’ ettikleri gerekçesiyle ceza verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Genel başkanlığını Ümit Özdağ’ın yaptığı Zafer Partisi’nin, İnönü Caddesi’nde bulunan Malatya il binasının balkonuna, genel merkezin talimatıyla asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart gerekçesiyle Turgut Şahin, polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

O pankartla ilgili K.H. isimli bir kişinin şikayeti sonrasında İl Başkanı Şahin, il başkan yardımcıları Baki Üstün Musa Osmanoğlu hakkında dava açılmış, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, “yerli ve milli Escobar” yazılı pankarttaki görseldeki ‘kafa' figürüyle İçişleri Bakanının kastedildiğini ileri sürülmüştü.

SAVCI, GÖRSELDEKİ KAFAYI SUÇ SAYMIŞTI

Dava tutanağında, “Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin mensubu olduğu parti yönetiminin ülke genelinde basına yansıyan açıklamalarında, söz konusu görseli parti binalarında asmaktaki amaçlarının uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek yönündeki ifadeleri ve söz konusu parti genel başkanının Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanıyla olan yine basına çokça yansıyan polemikleri de göz önünde bulundurulduğunda görseldeki kafa figürüyle birlikte yer alan ‘yerli ve milli’ şeklindeki ibarelerinden hareketle, muhatapta yarattığı algı dikkate alındığında, uyuşturucuyla mücadele eden birimlerin en üst derecede yetkili ve görevlisi olan İçişleri Bakanı kastedilerek, mağdura yönelik propaganda yapmak ve mağduru tahkir etmek astıyla suça konu görselin asıldığı yönünde kanaatin oluşmuştur” denildi.

SOYLU'YA HAKARET İDDİASIYLA PARA CEZASI VERİLDİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame sonrasında Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartın ‘kamu görevlisine alenen hakaret” suçunu işlediklerinde gerekçesiyle il başkanı Turgut Şahin, il başkan yardımcıları Baki Üstün ve Musa Osmanoğlu'na 5 bin 300 lira adli para cezası verilmesine karar verdi.

“BU KARAR BİR SKANDAL”

Verilen adli parasına tepki gösteren Zafer Partisi İl Başkanı Turgut Şahin, şu ifadeleri kullandı;

*Çok üzgün ve sinirliyim, siyaset eli ile Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukukun düştüğü hali görüyor musunuz? Bu karar bir skandal.

*Uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla astığımız pankartta hiçbir isim ve emare olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı’nın şikayeti üzerine Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bana, il başkan yardımcılarım Baki Üstün ve Musa Osmanoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiğimiz iddiasıyla her birimize ayrı ayı 5 bin 300 lira ceza verilmesine karar verdi.

*Türk milleti adına karar veren mahkemeler artık siyaset adına karar veriyor. artık Türk milleti geleceğinden kaygılanması gerektiğini yasal işler yapmasına rağmen ceza alabileceklerini görsünler.

*Bu karara itiraz ettik basit usul yargılamadan normal yargılamaya dönmesini istedik. Kime hakaret ettiysek mahkemede karşımıza çıksınlar.

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