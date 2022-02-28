Yıldız Teknik Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 31 (otuz bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 28.02.2022 Bitiş Tarihi 14.03.2022 mesai bitimi.

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