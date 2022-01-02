Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre araştırma görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usül ve Esaslar kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili hükümlerine göre Öncelikli Alanlarda araştırma görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ :

İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2022 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2022

Sınav (Sözlü) Giriş Tarihi : 25.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.01.2022

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