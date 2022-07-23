Yılmaz Özdil, Akşener’in o görüntülerini yorumladı: 40 yıldır böylesini görmedim

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Samsun'da hayat pahalılığı isyanında bulunan gençlere kulağındaki bir çift küpeyi hediye ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemi oldu. Görüntüleri yorumlayan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, "40 yıldır bu memleketi gözlemleyen bir gazeteci olarak, bundan daha sahici, bundan daha candan, bundan daha şefkatli bir genç yurttaş/siyasetçi diyaloğuna tanık olmadım" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'un Atakent ilçesinde 15 yaşındaki bir genç ile hayat pahalılığı üzerine sohbeti sosyal medyada ilgi gördü.

15 yaşındaki genç, Akşener'e, “Peynir alırken zorlanmak insana dokunuyor. Bu sene daha kayısı yiyemedim. 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. Umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. Düzgün bir ekonomi politikasıyla insanların alım gücünü artırırsınız da biz rahat bir hayata ereriz” diye dert yanarken, Akşener ise “15 yaşında filozof olmuşsunuz” diye karşılık vermişti.

KULAĞINDAKİ KÜPELERİ ÇIKARIP HEDİYE ETTİ, ‘SEVDİĞİN KIZA VER’ DEDİ

Samsunlu genç, daha sonra İYİ Parti liderine bilezik hediye etmiş, Akşener de buna karşılı olarak kulağındaki bir çift küpeyi çıkararak gençlere vermişti. Akşener'in “Bunu çıktığın kıza, ilk sevdiğin kıza ama bak, gerçekten sevdiğin kıza ‘Bu Meral teyzenin’ diyeceksin. Çok pahalı değil, fena da değil” diyerek küpeleri hediye etmesi üzerine genç, “Mevzu pahalı olmasında değil, manevi değeri önemli” diye yanıt verince duygusal anlar yaşanmıştı.

YILMAZ ÖZDİL: 40 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil o görüntüleri yorumladı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özdil, “40 yıldır bu memleketi gözlemleyen bir gazeteci olarak, bundan daha sahici, bundan daha candan, bundan daha şefkatli bir genç yurttaş/siyasetçi diyaloğuna tanık olmadım… Bence umut, bu samimi duygu bağında” ifadelerini kullandı.

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