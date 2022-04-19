Yılmaz Özdil: Türkiye kaçak çeteler, kaçak örgütler yuvasına dönüştü

Türkiye'deki mülteci sorunu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, "Kaç milyon Suriyeli var İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bilmiyor, İstanbul Emniyeti de bilmiyor. Rezalet hale gelmiş vaziyette. Bu iş sığınmacı meselesi falan değil, kaçak çeteler, kaçak örgütler yuvasına dönüştü bile Türkiye" dedi.

Hakan KAYA

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SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Youtube’de yayımlanan 25. Saat programında Lale Özan Arslan’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’deki mülteci konusuna değinen Özdil, mülteci sorununun korkunç boyutlara ulaştığını söyledi. İstanbul’da zengin ve gariban Suriyeliler olmak üzere iki kaçak mülteci pozisyonu olduğunu anlatan Özdil, “Rezalet öyle bir hale gelmiş ki zengin Suriyeliler, İstanbul’daki fakir Suriyelilerden rahatsız oluyor. Bu Suriyeliler bizim imajımızı bozuyor diyen Suriyeliler var” dedi.

“CEZAEVİNDEKİ ADAMLARIN HEPSİ TÜRKİYE’YE GİRDİ”

Suriye’de çatışmaların başladığı andan itibaren Suriye’deki cezaevinden salınan mahkumların Türkiye’ye geldiğini vurgulayan Özdil, şunları söyledi:

* Suriye’de iç savaş henüz başlamadan önce, Suriye’nin kuzeyinde çatışmalar başladığı anda Esad’ın ilk işi bu bölgedeki cezaevlerini boşalttı. O cezaevindeki adamların hepsi Türkiye’ye girdi.

* Bugün başta İçişleri Bakanımız olmak üzere Türkiye’deki Suriyelilerin kimliklerini bilmiyorlar. ‘Biliyoruz’ diyen yalan söyler. Suriyelilerin kimlik bilgilerini biz kime soracağız? Konuşmadığımız, elçiliğimizin bile olmadığı Şam’a mı soracağız?

* Dolayısıyla bugün Türkiye’de var olan Suriyelilerin kimliği bilinmiyor. Afganlar zaten Allah’a emanet. Tabur tabur TIR’lardan iniyorlar. Kim olduklarını, nerede yaşadıklarını kimse bilmiyor. İkamet adreslerini de bilmiyorlar. Biliyorum diyen yalan söyler.

Özdil; başarılı, sanatçı, bilim insanı ve sporcu mültecileri Avrupa’nın sahiplendiğini, vasıfsız mültecileri ise Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.

“TÜRKİYE, KAÇAK ÇETELER, KAÇAK ÖRGÜTLER YUVASINA DÖNÜŞTÜ “

Özdil, açıklamalarına şöyle devam etti:

* Bu sığınmacı meselesi değildir, kaçak meselesidir. Türkiye’de 8 milyon kaçak Suriyeli var. Her 10 kişiden biri kaçak Suriyeli.

* Geçen gün öğrendik ki yaklaşık 1,5 milyon kaçak Afgan girmiş ülkeye. Zaten Türkiye’de kaçak olup olmadığını görmek için İstanbul’da 15 dakika sokakta yürümek yeterli. Her yer istila edilmiş vaziyette.

* Polisimizin de elini tutuyorlar. Sokaktaki polis ne yapsın yakaladığı kişiyi arka kapıdan serbest bırakıyorlar. Sistematik olarak baktığımızda Kastamonu’da, Burdur’da kaçak mültecinin ne işi var.

* İzmir’de dersin adam İzmir’e geliyor ya Ege Denizi’nden bir yere kaçacak yada oradan iş bulacak. Erzurum, Erzincan’da ne işi var. Karadeniz’in bütün şehirleri istila edilmiş vaziyette.

* Niye? Sadece mesele ekmek meselesiyse ya da yurt dışına kaçma meselesiyse Batıya, İstanbul’a gelmesi lazım. Kaç milyon Suriyeli var İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bilmiyor, İstanbul emniyeti de bilmiyor.

* Rezalet hale gelmiş vaziyette. Bu iş sığınmacı meselesi falan değil, kaçak çeteler, kaçak örgütler yuvasına dönüştü bile Türkiye.

“EN GEÇ 15 SENE SONRA TÜRKİYE’DE HER 5 KİŞİDEN BİRİ KAÇAK MÜLTECİ OLACAK”

Türkiye’de yaşayan kaçakların hiçbirinin mülteci statüsünün bulunmadığını vurgulayan Özdil, şöyle konuştu:

* Mülteci statüsüne sahip olsa, bir başka ülkeye mülteci olarak gitmek için başvurabilir. Başka ülkeye gitmesi için başvurmasın diye zaten mülteci statüsü vermiyorlar. Hepsi Türkiye’de kalsın diye yapılıyor.

* Avusturya Başbakanı diyor ki, ‘Bunlar Taliban, hepsi Türkiye’de kalsın. Biz öyle düşünüyoruz.’ Buna en çok Türk hükümetinin itiraz etmesi lazım. Ama Türk hükümeti özellikle bunun böyle olmasını istiyor. Bu Türkiye için facia.

* Bugün Türkiye’de her 10 kişiden biri kaçak mülteci. Bunu nüfus doğum istatistikleriyle analizi yapılıyor. En geç 15 sene sonra Türkiye’de her 5 kişiden biri kaçak mülteci olacak.

“TARİHTE İLK KEZ TÜRKİYE’DE EN ÇOK ŞİRKET KURANLAR SURİYELİLER”

Özdil, Türkiye tarihinde ilk kez en çok şirket kuranların Suriyeli olduğunun belirterek, “En fazla Türkiye’de şirket kuran insanlar Almanlardı. Tarihte ilk kez Türkiye’de en çok şirket kuranlar Suriyeli oldu. Bu nasıl gariban kaçak sığınmacı Türkiye’ye gelip şirket kuruyor? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bangır bangır bağırıyor. Diyor ki, ‘Altın ticareti Suriyelilerin eline geçti’ Altın ticaretini Suriyeliler nasıl yapıyor Türkiye’de? Hazine Bakanı merak etmiyor mu, bu altın nereden geliyor, nereden çıkıyor?” dedi.

“SEDAT PEKER’DEN ALLAH RAZI OLSUN”

Türkiye’deki uyuşturucu trafiğine de değinen Özdil, “Sedat Peker’den Allah razı olsun. Sedat Peker söyleyene kadar memlekette uyuşturucu yakalanmıyordu. Dünyanın her yerinde yer altı dünyasını devlet yakalar, bizde devleti yer altı dünyası yakalıyor. Ben böyle bir rezalet görmedim. Komedi filmlerinde bile böyle bir şey olmaz. Mersin limanını dünya uyuşturucu ticaretinin merkezi yapmışsınız. Bir şehrimize ait liman, dünya uyuşturucu ticaretinin merkezi olmuşsa artık Türkiye’de konuşacak laf bitmiş demektir” dedi.

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