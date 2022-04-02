Yılmaz Özdil’in yeni kitabına büyük ilgi

Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil'in yeni kitabı Anka Kuşu pazartesi günü raflardaki yerini alıyor. Kitabın 100 bin adet yapılan ilk baskısı henüz piyasaya çıkmadan ön sipariş ile tükendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’in merakla beklenen Anka Kuşu adlı kitabı, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

SİA Kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak olan kitap henüz piyasaya çıkmadan yoğun ilgi gördü.

Yılmaz Özdil’in 2020 yılında Milli Mücadeleyi ve kahramanlarını anlattığı ve 500 bin adet olarak basılan Son Cüret kitabından sonra Cumhuriyetin kuruluş ayarlarını, küllerinden doğan bir ulusun mucizevi hikayesini anlattığı “Anka Kuşu” da aynı şekilde büyük bir ilgiyle karşılandı.

İlk baskısı 100 bin adet yapılan kitap henüz piyasaya çıkmadan ön siparişte hem okurların hem de kitapçıların yoğun ilgisi sonucunda tükendi. İkinci baskı için hazırlıklar başladıklarını belirten SİA Kitap yetkilileri, yoğun ilgi nedeniyle kitapçılara ve kitapseverlere teşekkür etti.

Yılmaz Özdil'in yeni kitabı Anka Kuşu’nu Sözcü Kitabevi aracılığıyla edinmek için tıklayın