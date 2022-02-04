Yine aynı isim yine usulsüz arsa tahsisi: Aksaray’ın tapusunu verin kurtulun

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 200 metre kare büyüklüğündeki 2 arsanın usulsüz bir şekilde AKP Aksaray Milletvekili İlknur İncesöz’ün Danışmanı Alparslan Öztürk ve kardeşi Tolgahan Öztürk’e tahsis edildiğini açıklamıştı. Ertürk, Tolgahan Öztürk’ün ortağı olduğu şirkete bu kez de 1627 metre karelik arsanın usulsüz bir şekilde tahsis edilmek istendiği ileri sürdü.

Müslüm EVCİ

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CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, geçtiğimiz günlerde muhalefet il başkanlarıyla yaptığı ortak basın açıklamasında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 200 metre kare büyüklüğündeki 2 arsanın usulsüz bir şekilde AKP Aksaray Milletvekili İlknur İncesöz'ün Danışmanı Alparslan Öztürk ve kardeşi Tolgahan Öztürk'e tahsis edilmek istendiğini ileri sürmüştü.

Bugün İl başkanlık binasında partililerle birlikte basın açıklamasında bulunan Ali Abbas Ertürk, Tolgahan Öztürk'ün ortağı olduğu şirkete bu kez de Ereğlikapı Mah.2305 ada 10 parselde bulunan 1627 metre karelik arsanın usulsüz bir şekilde tahsis edilmek istendiğini belirtti.

“USULSÜZ ARSA OLAYLARININ ALTINDAN HEP BİLİNDİK İSİMLER ÇIKIYOR”

Elindeki belgeleri göstererek “Bugün size yine bir usulsüz arsa tahsisi olayından ve yine bu tahsisin yapıldığı kişilerden bahsedeceğim” diyen Ertürk şunları söyledi:

*Elimde bir belge var. Bu belgeye göre Ereğlikapı Mah.2305 ada 10 parselde bulunan 1627,23 metre karelik hazineye ait bir arsa Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 30 yıl süre ile irtifak hakkı kurularak Limited Perakende Şirketine pazarlık usulü ihale ediliyor.

*Kimdir bu Limited Şirketi? Ortaklarından bir tanesini duyunca eminim ki sizler de şaşırmayacaksınız. Daha önce Gözlükuyu Köyü'ne ait 500 dönümlük merayı taşocağı için yol yaptıran, OSB de 184 dönümlük araziye çöken Tolgahan Öztürk! Şaşırmadınız değil mi?

*Hazineye ait çok kıymetli bir yerde bulunan arsa, 30 yıllığına usulsüzce yine Tolgahan Öztürk'ün ortağı olduğu bir şirkete tahsis edilmeye çalışılıyor. Bu aralar usulsüz arsa olaylarının altından hep bilindik isimler çıkıyor.

“YETKİLİLERDEN BİLGİ BEKLİYORUZ”

Arsa tahsisinde yapılan usulsüzlüğü de detaylarıyla anlatan Ertürk, arsa tahsisini hukukçularla incelediklerini ve ihalenin pazarlık usulü ile yapılmasının yanlış olduğunu ifade etti.

“Milli Emlak Müdürlüğü'nün pazarlık usulü ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51.maddesinin g bendine dayandırarak yaptığını kaydeden Ertürk, şunları söyledi;

*İlgili kanunun 51.maddesini hukukçularımızla birlikte inceledik. 51. madde hangi koşullarda pazarlık usulü ihale yapılacağını açıklıyor.

*Dayanak gösterilen g bendi, idareye faydalı olması, ivedilik durumu, kapalı veya açık teklif yoluyla ihalesi uygun görülmeyen durumlarda pazarlık usulüyle ihale uygun görülür diyor. Bu ihalenin kamuya ve idareye faydası nedir?

*Halk yararına bir yatırım mı yapılacak? Açık ve kapalı teklif yöntemiyle uygun görülmeyen teklif sınıfına nasıl soktunuz? Devlet güvenliliğini ilgilendiren bir durum mu söz konusudur.

*Bu pazarlık usulü ihaleye kimler katılmıştır. İhale duyuruları hangi yöntemle yapılmıştır? Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinden bu konuda aydınlatıcı bir açıklama bekliyoruz.

“ÖNCE İHALE YAPTILAR, SONRA TİCARİ ALANA ÇEVİRMEK İSTEDİLER”

“Milli Emlak Müdürlüğü 9 Kasım 2021 tarihinde pazarlık usulü ihalenin Limited Şirketi'nde kaldığını ilgili firmaya bildiriyor ve hemen ardından resmi kurum olarak görülen arsanın ticari alana dönüştürülmesi için Aksaray Belediyesi'ne yazılı başvuruda bulunuyor” diyen Ertürk, şöyle devam etti:

*Çevre Şehircilik yetkililerine soruyoruz? Böyle bir ihaleyle bu arsanın kiralanmasını düşünüyorduysanız, neden önce ticari alana çevirip ihaleye çıkmadınız da resmi kurum vasfıyla ihale edip de sonra ticari alana çevirmek için başvuru yaptınız?

*Ticari alan olarak ihalesi yapıldığında arsa çok daha değerli ihale edilecek iken önce ihale edip sonra Belediye'ye başvurmakta ki niyetiniz nedir? Bu bir bilgisizlik midir, ilgili firmaya çıkar sağlamak düşüncesi midir?

*Bu konunun da net bir şekilde açıklanmasını bekliyorum. Uğraşmayın böyle yasayla, kanunla, yöntemle. Aksaray'ın tapusunu verin bu iki kardeşin üzerine, biz de onların topraklarında maraba ve kiracı olarak yaşayalım.

“MECLİSTE OYLANACAK VE RED VERECEĞİZ”

Ticari alana çevrilmesi yönünde gelen talebin Aksaray Belediye Meclisinde oylamaya sunulacağını vurgulayan Ertürk “Bu arada Çevre Şehircilik'in bu talebi Belediye Meclisi'nde görüşülecektir. CHP'li belediye meclisi üyelerimiz Çevre Şehircilik'in bu talebine karşı oy kullanacaklardır. Diğer partilere mensup meclis üyelerinin de aynı tavrı ortaya koyacağını düşünüyoruz. Hazine arazileriyle ilgili, Milli Emlak'ın yaptığı kiralamalarla ilgili çok sayıda duyum tarafımıza ulaşıyor. Titizlikle araştırıyoruz. Duyum üzerine hareket etmeyiz. Belgeler elimize geçtikçe Aksaray halkının hakkını korumaya bu can bu bedende oldukça devam edeceğiz” dedi

“OSB'DEKİ ARSA İPTAL EDİLDİ”

Organize Sanayi Bölgesi'nde usulsüz şekilde tahsis edilen arsanın açıklamalarının ardından iptal edildiğini söyleyen Ertürk, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde OSB'deki 184 dönümlük bir arsayla ilgili bir basın açıklaması yapmıştık. Gelecek Partisi ve Demokrat Parti il başkanları ile yaptığımız bu basın açıklaması sonrası ilimizde yoğun bir kamuoyu baskısı oluştu ve bu kamuoyu baskısı sonucu usulsüz tahsis edilen arsa iptal edilerek yaklaşık 30 milyon değerindeki bu arazi Aksaray halkının oldu. Bu iptalin gerçekleşmesine katkı sağlayan; herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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