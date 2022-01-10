Yoğun kar yolları kapattı, araçlar yolda kaldı

Yüksekova-Hakkari karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.

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Hakkari-Yüksekova karayolunda etkisini arttıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kalırken, bazı araçlar ise yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Sisin de hakim olduğu karayolunda sürücüler, araçlarına zincir takarak havanın açılmasını bekledi.

Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı bariyerlere çarparak kaza yaptıklarını dile getiren Cemil Ablak, “Biz köye gidecektik, bir anda kar ve tipi bastırdı. Kaygan yoldan kayarak bariyerlere çarptık. Şükür bizde bir sıkıntı yok ama araçlarda maddi hasar oluştu. Şu an köyden yardım bekliyoruz” dedi.

Ferhat Yiğit de Hakkari il merkezinde gazeteciler için verilen programa yetişmek için yola çıktıklarını belirterek, “Şu an aracımız yolda mahsur kaldı. İnşallah kısa sürede Hakkari'ye yetişiriz. Çünkü yolda onlarca araç mahsur kalmış vaziyette” diye konuştu.

95 YERLERŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saat 16.30 itibarı ile Hakkari genelinde 26 köy ve 69 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. İHA