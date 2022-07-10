Yol düzenlemesine İSKİ karşı çıktı: Taşkın riski var

Tuzla Belediyesi’nin yol düzenlemesi için Tuzla Deresi’nin taşkın riski taşıyan bölümünde yaptığı imar planı değişikliği İSKİ’nin uyarılarına rağmen İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Tuzla Belediyesi, Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ecehan Sokağı'nın sürekliğinin sağlanması amacıyla yol güzergahını düzenlemek üzere imar planı değişikliği yaptı.

Tuzla Belediyesi ve hazineye ait yaklaşık 6 bin metrekarelik arazide, dere koruma sınırı korunarak park alanında kalan kısım iptal edildi ve “yol” ile “spor tesisi alanı” ilan edildi. Yol alanında kalan kısımlar da park alanına alınarak yol yeniden düzenlendi.

Plan teklifi İBB Meclisi'ne onay için gönderildi ve temmuz ayı oturumlarında gündeme alındı. Plan AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti grubunun karşı çıktığı planla ilgili İBB birimleri de dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İSKİ'DEN TAŞKIN UYARISI

İSKİ planlama sahasının kısmen Tuzla Deresi işletme bandında ve taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığını belirledi.

İSKİ görüşünde, açık mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi sonucunda her yıl periyodik olarak yapılması gereken bakım-onarım hizmetlerinin imkansız hale geldiği, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz alan mecraların su taşkınlarına neden olduğunu vurguladı.

2006 ve 2010 yıllarına ait Başbakanlık genelgeleri ile 2010 tarihli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazısı gereği taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzerinin kesinlikle kapatılmaması, akarsu ve derelerin yataklarının yol olarak kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Tuzla Deresi'nin taşkın risk haritası oluşturma çalışmalarının henüz tamamlanmadığı ve bu durumlarda dere işletme bandına komşu parsellerin “taşkın önlemli yapılaşma alanı” olarak kabul edildiği ifade edildi.

Bu nedenle plan notlarına sahanın kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığına dair hüküm eklenmesi istendi. Ancak İSKİ'nin görüşü plana yansıtılmadı.

1900 METREKARELİK PARK İPTAL EDİLDİ

İBB Planlama Müdürlüğü de yaptığı genel değerlendirmede plan teklifi ile bin 900 metrekarelik park alanı iptal edilirken yerine bin 200 metrekarelik park alanı düzenlemesi yapıldığı bu nedenle park alanının azaltıcı nitelik taşıdığı vurgulandı.

Mevzuat hükümlerine göre iptal edilen donatı alanına eş değer bir ayrılmadığı belirtildi.

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