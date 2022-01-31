Yolu kapalı vatandaşa ‘hangi partiye oy verdiniz?’ diye soruyorlar!

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Karayazı İlçesi'nde yolları günlerdir kardan kapalı olan vatandaşlar ile buluştu. Vatandaşlar, yolların açılmasını istedikleri AKP'li Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun danışmanlarının kendilerine "hangi partiye oy verdiniz?" diye sorduklarını ve ellerindeki listelere baktıktan sonra yollarını açmadıklarını ileri sürdü.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’un Karayazı İlçesine bağlı bir çok köyde yolların günlerdir kardan kapalı olduğu ve açılmadığını belirten vatandaşlar İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’a dert yandı.

Kırkpınar’ı köylerine çağıran vatandaşlar, atlı kızaklarla geldikleri yol kavşağında şikayetlerini anlattı.

Karayazı Tahtırevan Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, günlerdir kapalı olan yollarının açılmasını istedikleri Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin kendilerine ellerindeki listelere bakarak “hangi partiye oy verdiniz?” diye sorduklarını ona göre tavır aldıklarını ileri sürdüler.

Duruma tepki gösteren Kırkpınar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve milletvekillerine seslenerek, “İşte Türkiye’nin geldiği durum.Ellerinizi vicdanınıza koyun. Bu insanlar size ne kötülük etti?” diye sordu.

“BABANIZIN PARASIYLA MI BU YOLLARI AÇIYORSUNUZ?

İYİ Parti İl başkanı Kırkpınar, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Karayazı ilçemizde Yücelik mahallesi Tahtırevan mezrasından bize ulaşan vatandaşımız günlerdir yollarını kapalı olduğunu söyledi. Bizim geleceğimizi haber alan yetkililer iş makinası göndermiş. Ama yolu açan yok. Yolun açılmasını sağlamaya çalıştık.

Vatandaşlarımız, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ı aradıklarını telefona cevap veren danışmanın, ‘hangi partiye oy veriyorsun?’ diye sorduğunu aktardı. Vatandaşın soruya tepki gösterip ‘Ak Parti’ye oy veriyordum, diye cevap vermesi üzerine de sert bir üslupla telefon yüzlerine kapatılıyor.

Aynı muameleyi belediye binasında da yaşadıklarını söylüyor insanlarımız. Ellerinizi vicdanınıza koyun. Bu insanlar size ne kötülük etti?

Kamera karşısında mangalda kül bırakmayan Ak Partili yetkililere sesleniyorum; babanızın parasıyla mı bu yolları açıyorsunuz? Türkiye artık sahipsiz değil.