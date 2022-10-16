Yönettiği madende 8 işçi öldü, cezayı 24 taksitte ödedi genel müdür oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun 2013 yılında yöneticisi olduğu Kozlu müessesinde 8 işçinin ölümü nedeniyle aldığı hapis cezasının paraya çevrildiği, 24 aya bölünen taksitler bitmeden genel müdürlüğe terfi ettirildiği ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Dört kuşak madenci aileden gelen ve Karadon ile Soma maden kazalarında avukat olarak işçi davalarına bakan CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, yönettikleri madenlerde can kayıplı facia yaşanan TTK alt yöneticilerinin hızla üst düzey yöneticiliğe terfi ettirilmelerinin vicdanları kanattığını söyledi.

SÖZCÜ'ye konuşan Demirtaş, 30 işçinin öldüğü Zonguldak Karadon ve 8 işçinin yaşamını yitirdiği Zonguldak Kozlu'daki maden kazalarında müessese müdürü olarak görev yapan alt yöneticilerden birinin TTK genel müdürü, diğerinin de TTK genel müdür yardımcısı olarak atandığına dikkat çekti.

İki müdürün açığa alınması beklenirken terfi ettirilmesinin sonuçlarının bugün Amasra maden kazasıyla acı bir şekilde gördüklerini belirten Ünal Demirtaş, iki yöneticinin mahkeme kararlarına ilişkin şu kritik açıklamaları yaptı:

TAKSİDİ BİTMEDEN GENEL MÜDÜR OLDU

– 2013 yılında 8 işçimizin öldüğü Kozlu'daki maden kazasında müessese müdürü olarak Kazım Eroğlu görev yapıyordu. Kaza sonrası Eroğlu mahkemede yargılanmaya başladı. Ancak yargılama devam ederken açığa alınacağına, ödüllendirilerek TTK Genel Müdürü olarak terfi ettirildi.

– Mahkeme Eroğlu'na önce ayrı ayrı 4 yıl hapis cezası verdi. Sonra duruşmadaki iyi hal de gözetilerek ceza 3 yıl 4 aya indirildi. Sonra hapis cezası 24 bin 300 liralık para cezasına çevrildi. Bu para da 24 ay takside bağlandı. Eroğlu taksitleri bitmeden genel müdür olduğu için cezayı yükselen genel müdür maaşından ödedi.

30 İŞÇİ ÖLDÜ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

– 2010 yılında 30 işçimizin yaşamını yitirdiği Karadon maden kazası sırasında da müessesenin müdürü İsmail Güner'di. Güner o acı kazadan sonra Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Açığa alınması beklenirken Güner ödüllendirilip dava devam ederken TTK Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.

– Mahkeme Güner'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ceza önce Yargıtay'da onaylandı, sonra bozuldu. O da paraya çevrildi mi bilmiyorum. Ancak Güner genel müdür yardımcısı olarak emekli olup yüksek maaşa bağlandı.

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