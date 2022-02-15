Yöneylem: AKP’nin oyu yüzde 27’nin altına indi

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin anketinde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti. Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu söyleyen seçmenin çoğunluğu, Türkiye'nin yönetilemediğini ve iktidarın değişmesi gerektiğini belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilip, parlamenter sisteme dönülmesini isteyen seçmen yüzde 61,4 ile büyük çoğunluğu oluşturuyor.

Mert ÖZ

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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 26 istatistiki bölgeye bağlı 21 ilde 2 bin panelistle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI'NI GEÇTİ

Ankette kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranının yüzde 26,9'a kadar gerilediği sonucu çıktı.

CHP ise yüzde 26 oyla ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10,5, MHP'nin yüzde 3,9 olarak ölçüldü.

Millet İttifakı üyelerinden Saadet Partisi ise 0,6 oy aldı. Millet İttifakı'nın toplam oy oranının Cumhur İttifakı'nı geçtiği görüldü.

Ankete katılan seçmenler ‘Hangi ittifaka oy verirsiniz?' sorusunu da yanıtladı. Yüzde 40 oranında Millet İttifakı birinci çıkarken, Cumhur İttifakı yüzde 32,4'te kaldı.

KARARSIZLAR PARTİ GİBİ

Yeni kurulan partilerden DEVA Partisi oylarını yüzde 1,9'a yükseltti. Gelecek Partisi'nin oy oranı 0,6, Memleket Partisi'nin ise 0,5 oldu. HDP'ye oy verenlerin sayısı yüzde 7,9 olarak ölçüldü.

HDP'nin çağrısıyla bir arayan gelen, içinde Türkiye İşçi Partisi'nin de bulunduğu ittifakın toplam oy oranının yüzde 10'a dayandığı görüldü.

Öte yandan yüzde 10,3'lük kararsız ve yüzde 8'lik oy kullanmayacakların oranı dikkat çekiyor.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise AKP'nin oy oranının yüzde 32,9’la ilk sırada, CHP yüzde 31,8 ile ikinci sırada yer aldı.

İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12,8, HDP’nin yüzde 9,7, MHP'nin yüzde 4,8, DEVA’nın yüzde 2,3, Saadet’in 0,7, Gelecek Partisi’nin 0,7, Türkiye İşçi Partisi’nin yüzde 1,1, Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 1,5, Memleket Partisi’nin yüzde 0,6, diğer partilerin oy oranı ise yüzde 1,1 olarak olarak ölçüldü.

“Kendi oy verme davranışınız bir yana sizce önümüzdeki Pazar milletvekilliği seçimleri yapılacak olsa Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı mı, muhalefet partileri mi kazanır?” sorusuna yüzde 58,9 oranında muhalefet kazanır derken, iktidarın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 41,1’de kaldı.

SEÇMENİN ÇOĞUNLUĞU TÜRKİYE'NİN KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Seçmenin yüzde 62,8'lik büyük bir kesimi de Türkiye'nin kötü yönetildiğini ifade etti.

AKP'li seçmenin yüzde 10,4, MHP'li seçmenin yüzde 38'lik kısmının da ‘Türkiye kötü yönetiliyor' demesi dikkat çekti.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK İSTEYENLER AĞIR BASIYOR

Güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri adı altında 6 siyasi partinin genel başkanı bir araya gelirken, bu konuda seçmenin büyük çoğunluğu da parlamenter sistemi destekliyor.

Yöneylem'in araştırmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onaylayanların oranı yüzde 29,5'e kadar gerilerken, parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranı yüzde 61,4 oldu.

‘Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' sorusuna yüzde 31,6'lık bir kesimin ‘Hiçbiri' demesi dikkat çeken detaylardan birisi oldu.

Türkiye'nin sorunlarını AKP'nin çözebileceğini düşünen seçmen oranı yüzde 27,5 iken CHP'nin ise yüzde 21.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MUHALEFETE GÜVENİYORLAR

Seçmenin çoğunluğu cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan ve muhalefet adayı arasında bir seçim yapması gerekirse muhalefet adayını tercih edeceğini belirtti.

İMAMOĞLU YARIŞIRSA ERDOĞAN'I CİDDİ FARKLA GEÇİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ankette isimler üstünde de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarışması durumunda Erdoğan'a oy verenler yüzde 37, Kılıçdaroğlu'na oy verenler yüzde 39,6 oldu.

Ancak Erdoğan ile İmamoğlu'nun yarışması durumunda aradaki farkın açıldığı gözlendi. ‘İmamoğlu'na oy veririm' diyenler yüzde 51,2 iken Erdoğan'a oy veririm' diyenler yüzde 35,9 olarak ölçüldü.

Seçmen, Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunların başında ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizliğin yer aldığını söyledi.

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