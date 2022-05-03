‘Yoruldum’ diyen AKP’li başkan istifa etti

Kütahya'da yaklaşık 2,5 yıldır AKP İl Başkanlığı yapan Sebahattin Ceyhun, görevinden istifa etti.

Kemal ATLAN

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AKP Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, önce sosyal medyadan sonrasında da partisinin bayramlaşma programında yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ceyhun’un ani istifa kararı partilileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kütahya’da yaklaşık 2,5 yıldır AKP İl Başkanlığı görevini yürüten AKP İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımla daha sonra da Bengisu Sosyal Tesisleri’nde yapılan partisinin bayramlaşma programında yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadaki paylaşımında salgın döneminde çok yorulduğunu ve 2023’e daha enerjik yeni bir başkan ile gidilmesinin uygun olduğunu açıklayan Ceyhun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

*Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile başladığımız görevimize 2,5 senedir, dava ruhu ve adalet ekseninde, küçük hesaplara, gereksiz polemiklere girmeden, hizmet ve gönüllere girme odaklı bir yönetim anlayışı uygulayarak devam ettik.

*Açıkçası niyetimiz bir dönem yapıp görevi devretmekti. Pandemi ve sonrasındaki süreç hepimizi yordu.

*2023'e daha enerjik yeni bir başkan ve yönetimi ile gidilmesinin daha uygun olduğunu düşündüm. 2,5 sene boyunca ailemize ve özel işlerimize de zaman ayıramadık.

*Çünkü siyaset 24 saatlik bir iş. Bu nedenlerle genel merkezimizden görevden affımı talep ettim, onlar da anlayışla karşıladılar.

*Bu kararımızı açıklamayı Ramazan ayı sonuna bırakmıştık. Bu zamana kadar da görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık.

*Bu zorlu süreçte desteklerini her zaman yanımda hissettiğim yönetim kuruluma, tüm kademe teşkilatlarıma, milletvekillerime, bürokrasimize dostlarıma, hemşerilerime, özellikle de eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum.

*Hep davamızın yanında olduk öyle olmaya, 2023 seçimlerinin öneminin bilinciyle davamız için koşmaya devam edeceğiz.

*Bu bir bayrak yarışı, makamlar geçici. Baki olan davamız. Böyle onurlu bir göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımıza, Genel merkez Teşkilatlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

İSTİFASINI PARTİSİNİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA AÇIKLADI

AKP Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, daha sonra istifasını AKP Kütahya İl Teşkilatı’nın Bengisu Sosyal Tesisleri’nde yapılan bayramlaşma programında da açıkladı. Ceyhun’un istifası partilileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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