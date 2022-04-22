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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlanma: 14:03 - 22 Nisan 2022 Güncellenme:
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı

Güvenlik güçleri, 1’inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D., Ş.D. ve F.K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

İpsala ilçesi yakınlarında yapılan kontrollerde de 2 şüpheli yakalandı. Jandarmaya teslim edilen A.Ö. ile A.Y.’nin, FETÖ’den arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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