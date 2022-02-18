Yürüyüşleri engellenen eylemciler, emniyet ve valilik hakkında suç duyurusunda bulundu

12 Şubat Cumartesi günü Eskişehir'de bir araya gelen vatandaşların zamları protesto etmek için başlattığı yürüyüşü polis engellemiş yaklaşık olarak bir saat süren gerginlik sonrasında yürüyüş başlamadan bitmişti. Yürüyüşte yer alan bazı STK temsilcileri adliyeye giderek Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu ardından açıklama yapan Şahap Arpacı, “Valiliğin yasakçı tutumu ve polis güçlerinin zor kullanması anayasal hakların gasp edilmesine yol açmıştır” dedi.

Kemal ATLAN

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Zamları protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen ancak yürüyüşleri polis tarafından engellenen eylemciler, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu.

ARBEDE YAŞANMIŞTI

Eskişehir’de geçtiğimiz Cumartesi günü, elektrik ve doğalgaza yapılan zamları protesto etmek amacıyla, ‘Zamlar geri alınsın’ adı altında ‘Geçinemiyoruz, faturaları ödeyemiyoruz eylemi düzenlenmi, eyleme katılanların yürüyüş yapmalarına emniyet yetkilileri tarafından izin verilmemişti. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı eylemde, 750’ye yakın polis görev almış ve zaman zaman eylemciler ile emniyet güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Eyleme katılanlar ‘Susma haykır, zamlara hayır’, ‘Hükümet istifa’, ‘Hükümet zamları al başına çal’ şeklinde sloganlarla birlikte yürüyüşe geçmek istemiş ancak emniyet güçleri yürüyüş izinleri olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin vermemişti. Yürüyüşlerine izin verilmeyen bazı memur, işçi ve siyasi parti temsilcileri tarafından Eskişehir Adliyesi Cumhuriyet savcılığına, valilik ve emniyet müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Halk evi yönetim kurulu üyesi Avukat Şahap Arpacı ekonomik krizin ve temel tüketim maddelerine yapılan zamların faturasını ödemek istemeyen Eskişehir halkının 12 Şubat Cumartesi, 15.30 sularında Porsuk Bulvarı Atatürk caddesi girişinde toplanarak başlattığı yürüyüşün hukuksuzca engellendiğini söyledi.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YAPMAK İZNE TABİ DEĞİDİR

Onlarca sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen ve özellikle kabarık elektrik, doğalgaz faturalarına karşı haklı tepkisini göstermek isteyen vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin Eskişehir Valiliğince çiğnendiğini ifade eden Arpacı şöyle konuştu:

“Valiliğin yasakçı tutumu ve polis güçlerinin zor kullanması; zamların geri alınması için toplanan halkın anayasal haklarını gasp edilmesine yol açmıştır. Yasalara, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere göre ülkemizde toplantı, gösteri ve yürüyüş yapmak izne tabi değildir. İzinsiz eylem, izinsiz toplantı, izinsiz gösteri olarak sıklıkla basın yayın organlarında ve kolluk amirlerinin açıklamalarında ifade edilen bu kavram yanlıştır. Geçinemiyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz diye çağrı yaparak sokakta açıklama yapan, protesto yürüyüşü yapan kurum ve kişilerin hiçbir makamdan izin almasına gerek yoktur. Yalnızca güvenliğin sağlanması, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlıklı şekilde kullanılması için mülki amirliğe bildirim yapılır. 12 Şubat yürüyüşünü engelleyen ve izinsiz olduğu gerekçesiyle zor kullanan kamu görevlileri suç işlemişlerdir. Ülke çapında gündem yaratan, demokratik ve barışçıl Eskişehir yürüyüşünün zor kullanılarak bastırılmasından sorumlu olan görevliler hakkında az önce suç duyurusunda bulunduk. Bu suçları az önce Cumhuriyet savcısına bildirdik, şimdi sizinle paylaşalım. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü Engelleme Suçu, Görevi Kötüye Kullanma Suçu Hukuka Aykırı Emri Veren Amir ve Yerine Getirenin Görevlinin Cezai Sorumluluğu Eskişehir, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan çoğulcu ve demokratik bir yapıya sahiptir. Temel hak ve özgürlüklerin anayasa ve yasalara aykırı şekilde mülki amir ve kolluk güçlerince yasaklanması şehrin ruhuna yakışmamaktadır.”