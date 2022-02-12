Yüzlerce gemi söküm işçisi ‘geçinemiyoruz’ diyerek iş bıraktı

Ocak ayından bu yana temel ihtiyaç ürünlerinden elektrik ve ısınmaya gelen zamlar sebebiyle geçinemediklerini söyleyen İzmir Aliağa ilçesindeki 6 gemi söküm işletmesinin işçileri eyleme başladı.

İlker KILIÇASLAN

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Aldıkları düşük ücret ve her geçen gün gelen zamlar sebebiyle geçinemediklerini belirten İzmir Aliağa ilçesindeki gemi söküm işçileri iş bırakma eylemine başladı.

İzmir Aliağa'da faaliyet gösteren Işıksan, Kalkavan, Leyal, AGS gemi söküm tesislerinde yüzlerce işçinin başlattığı eylem, Bereket Gemi Söküm, ACS-Kursan Gemi Söküm tesislerini de sıçradı.

Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği önünde bir araya gelen işçiler, sloganlar atarak çalıştıkları tersanelere yürüyüş gerçekleştirdi.

İlçedeki dört el gemi söküm işçilerinin de düşük ücretlerden dolayı iş bırakma eylemine katılacağı öğrenildi.

MAAŞLARA ZAM VE İSİG ÖNEMLERİNİ ARTIRILMASINI TALEP ETTİLER

İzmir Aliağa ilçesindeki tersanelerde iş bırakan yüzlerce işçi ‘Gemi Söküm İşçisi Yalnız Değildir' sloganları atarak altıkları düşük ücrete tepki gösterdi.

Çalıştıkları tersanelerde iş başı yapmayan yüzlerce işçi, gemi ustasından saha ustasına, sapancıdan çırak ve operatörlere kadar herkesin maaşlarına zam yapılması, çalıştıkları iş yerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerinin arttırılması talebinde bulundu.

İşçiler ayrıca eyleme katılan işçilerinde önümüzdeki günlerde işten çıkartılmaması konusunda işverenlere uyarıda bulundu.

İş bırakan işçiler, gemi ustası için 500 lira, saha kesimcisi için 450, operatörler için 400 ve çıraklar için 350 lira yevmiye verilmesini istedi.

14 Şubat Pazartesi gününe kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten işçiler, talepler konusunda işverenle anlaşamadıkları takdirde iş bırakma eyleminin süresini uzatacaklarını ifade etti.

Söküm işçileri eylem yaptıkları için bazı firmaların yemek bile vermediğini iddia ederek şu ifadelere yer verdi:

*AGS firması insanca taleplere karşılık dün işçilere yemek vermedi. Onlar için tek gerçek işçinin kanını sömürmek.

*Bütün işçiler olarak hakkımızı istiyoruz. Kötü koşullarda çalışmayacağız. Tek amacımız patronları zenginleştiren emeğimizde söz sahibi olabilmektir. Biz insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz.

* Bazı gemi söküm işletme yetkililerinin ise birçok işçiye “İsteyen bizim dediğimiz ücretle çalışsın ve iş başı yapsın, istemeyen çalışmasın” şeklinde dayatma yaptığı öğrenildi.

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