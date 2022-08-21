Zafer müteahhidi 1 koydu, 4 alacak

Kütahya’da 52 milyon Euro’ya YİD modeliyle yapılan Zafer Havalimanı için firmaya bugüne kadar tam 53 milyon Euro ödeme yapıldı. 152 milyon Euro daha ödenecek.

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Hazine'nin en büyük kara deliklerinden olan Kütahya Zafer Havalimanı için IC İçtaş firması 52 milyon 187 bin Euro yatırım yaptı. Ancak garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine dahi ulaşılamadı. Firmaya 2012 yılından 2021 yılı sonuna kadar 52 milyon 818 bin 762 Euro yolcu garantisi ödemesi yapıldı. Böylece IC İçtaş firması yatırdığı parayı 9 yılda çıkarmış oldu. Firma havalimanını 2044 yılına kadar işletecek. Sözleşme bitimine kadar garanti edilen yolcu sayısı nedeniyle 152 milyon Euro daha ödenecek. Zafer Havalimanı için 52 milyon yatırım yapan firma, sözleşmenin bitiminde yatırım bedelinin 4 katı olan 204 milyon 818 bin Euro'yu kasasına koyacak.

DHMİ YANIT VERDİ

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, DHMİ hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında Zafer Havalimanı için yolcu garantisi nedeniyle bugüne kadar ödenen toplam tutarı ve sözleşme bitimine kadar ödenmesi öngörülen meblağı sordu. DHMİ Sertel'e yazılı yanıt gönderildi. Yanıt firmanın yaptığı yatırım bedelini şimdiden çıkardığı, 2044'e kadar alacağı garanti ödemelerini de kar hanesine yazacağını ortaya koydu.

HALK SOYULUYOR

Sertel DHMİ yanıtı sonrası şunları söyledi: Halkımız Yap-İşlet-Devret projeleri adı altında soyuluyor. IC İçtaş şirketi bir koydu, dört kazandı. 2044'e kadar yolcu uçsa da uçmasa da, uçak inse de inmese de para ödenmeye devam edilecek. Devlet bu havalimanını kendi imkanları ile yapsa 9 yılda amorti eder, hiçbir yükümlülüğü kalmaz, yıllarca para ödemezdi. Garantili projelerde kazanan devlet değil, müteahhit. Bu kadar öngörüsüz bir şekilde verilen garanti hiçbir yerde yok. Memura zam yaparken eli titreyen iktidar müteahhitlere bol kepçe para dağıtıyor. Biz haksız kazanca son vereceğiz.

1.3 MİLYON YOLCU GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

Zafer Havalimanı için 2021 yılında iç hatlarda 775 bin 137, dış hatlarda ise 542 bin 596 kişilik yolcu garantisi verildi. Ancak iç hattı kullanan yolcu sayısı 9 bin 228 olurken, dış hat kullanan yolcu sayısı 1904'te kaldı.