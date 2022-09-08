Zafer Partisi’nden, Suriyeliler hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Suriyelilerin, Türk milletinin birlik ve beraberliğine sosyal medya üzerinden sistematik olarak yapılan çirkin paylaşımlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Halil ATAŞ

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Adliye binası önünde basın açıklaması yapan Bursa İl Başkanı Adem Şimşek, “Ülkemizdeki örtülü istila, artık neredeyse açık işgale dönüştü. Geçtiğimiz günlerde sığınmacı kampında isyan ederek konteyner yakan sığınmacılar şimdi de açıkça tehditlere başladılar. Suriye'nin kuzeyinde bayrağımızı yaktılar. Türkiye'de öldürülen bir Suriyelinin cenazesi sonrası ‘biz de kan dökeceğiz’ diye kin kusan paylaşımlarda bulunuyorlar. Bu vatan kaçkınlarının gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor” dedi.

“SARAY KURUMLARININ GENEL BAŞKANIMIZA OLAN NEFRETİNDEN CÜRET BULUYORLAR”

Son olarak istilaya karşı çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın tutuklanması çağrısı yapıldığına da dikkat çeken Şimşek, “12-17 Eylül arası için Türkiye'de çalıştıkları yerlerde iş bırakma tehdidinde bulundular. Aziz Türk Milleti bilmelidir ki, bu hainler saray kurumlarının ve Türk düşmanlarının Genel Başkanımız Ümit Özdağ'a olan nefretinden cüret buluyorlar! Fakat her birini ülkelerine gönderene dek mücadelemiz Millet adına sürecek” ifadelerini kullandı.

“DEVLETE, MİLLETE MEYDAN OKUYANLAR HADDİNİ BİLSİN”

“Ülkemizde bizi tehdit edip devlete, millete ve Türk siyasetine meydan okuyanlar haddini bilsin” diyen Şimşek, şöyle konuştu:

“Türk düşmanı satılık kalemlere ve yolun sonundaki iktidara güvenmesin. Millet gereğini sandıkta yapacak. Zafer Partisi sandıkla bir artık bu çığırından çıkan ihaneti sonlandıracak! Değerli yurttaşlarımız; İş bırakma, grev; demokrasilerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebidir. Anayasal haktır! Anayasa'ya ve Türk Hukuku'na aykırı olarak vatanımıza çöreklenenler ise siyasi taleplerle, vatanseverleri hedef alarak işverenleri tehdit ediyorlar. Türk Milleti'nin iradesine meydan okuyorlar. Siyasetimizi dizayn etmeye kalkıyorlar! Hadlerini hukuk içinde bildireceğiz.

Fakat bilinmelidir ki biz Suriyelilerin, Afganların emek sömürüsü ile insanlık dışı koşullarda çalıştırılmalarına da karşıyız. Biz milyonlarca Suriyeli, Afgan, Pakistanlı vatanlarına insani koşullarda dönsünler istiyoruz. Öte yandan hem ülke kaynaklarımızı kurutup hem de Türk Siyasetine, Türk Devletine, Türk Milletine, Türk işverenine rest çekenlere ‘canınız cehenneme’ diyeceğiz.

Türkiye için bugün Suriye iç savaşı koşullarından çok daha büyük bir tehdit var. Bunu AKP görmek istemese de biz biliyoruz ve izin vermeyeceğiz. Zafer Partisi gelecek. Türk'ü tehdit edenlerle birlikte bu aymaz iktidar da gidecek.”

TEHDİT MESAJLARI ATTIKLARINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Suriyelilerin, 12-17 Eylül tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacakları yönünde tehdit mesajları attıklarını öne sürmüştü.

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