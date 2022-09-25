Zafer Partisi’nin GİK toplantısında arbede! Partiden açıklama geldi

Zafer Partisi'nin bugün gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu toplantısında arbede yaşandı. Yaşanan olaylarla ilgili partiden açıklama geldi.

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Zafer Partisi, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın bir konuşma gerçekleştirdiği toplantıda ortam gerildi. Özdağ, Eskişehir Eski il Başkanı Soner Çam’ın partiden ihracı talebiyle disipline sevk edileceğini belirtmesinin ardından arbede yaşandı.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olaylarla ilgili partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*25 Eylül 2022 Pazar günü (bugün) Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyelerimizin katılımıyla GİK Toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, bu toplantıda yaptığı konuşma sırasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

*Konuşmasının sonlarına doğru Eskişehir Eski il Başkanı Soner Çam'ın 2013 yılında yayınlamış olduğu bir mesaja değinerek Soner Çam'a bu mesajı okudu. Kendisini bu mesajdan dolay savunmasının alınılmak üzere ihraç talebiyle disiplin kuruluna dün itibariyle verdiğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Soner Çam, bazı ithamlarda bulunup toplantı düzenini bozmaya başlayınca, parti yetkilileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi.

“PARTİMİZİN DİSİPLİN SUÇUNA KARŞI TUTUMU ÇOK NETTİR”

*Dışarıya çıkarken partide hiçbir yetkisi olmayan ve yanında getirdiği arkadaşı, parti yetkililerine hakaretler edip ağır küfürler söylemeye başlayınca bir arbede yaşandı. Bu arbede, Soner Çam ve parti yetkilileri arasında yaşanmadı. Soner Çam o sırada uzakta duruyordu. Onunla herhangi bir arbede yaşanmadı.

*Mesele Soner Çam disipline sevk edildiğini duyduktan sonra takındığı tutum ve yanındaki arkadaşının hakaretleri ve küfürleri neticesinde gerçekleşmiştir. Partimizin disiplin suçuna karşı tutumu çok nettir.”

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