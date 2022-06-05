Zamanımız tükeniyor harekete geçilmeli

5 Haziran Çevre Günü, küresel iklim krizine karşı hızla harekete geçme çağrısı olarak kutlanıyor. UNEP tahminlerine göre gelişmekte olan ülkelerin iklim krizine karşı yapması gereken yatırım 500 milyar dolar seviyesine yükseldi.

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Dünyayı kurtarmak için vaktimiz hızla azalıyor. 5 Haziran Çevre Günü, kaynaklar hızla tükenirken küresel iklim krizine karşı hızla harekete geçme çağrısı olarak kutlanıyor. Bugünkü yaşam tarzında insanoğlunun 1.6 dünyanın sahip olabileceği kaynakları kullandığı hesaplanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) bu hızlı tüketimin altını çizerek, “İnsanlık dünyanın kaynaklarını, doğanın yenileyebileceğinden çok daha hızlı tüketiyor” uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) hesaplamalarına göre ise gelişmekte olan ülkelerin iklim krizine karşı yapması gereken yatırım 500 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. Bu rakam 2014 yılında 100 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. 2030 yılına kadar küresel karbon emisyonlarının yarıya düşürülmesi gerekiyor. Aksi halde dünyamızın ısısının bu yüzyılın sonuna kadar 2.7 derece artacağı vurgulanıyor.

EN BÜYÜK RİSK

Türkiye'nin de bu yolda 2030 yılına kadar kömürden elektrik üretimini kademeli olarak sona erdirmesi ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını en az yüzde 75'e çıkarması gerektiği belirtiliyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2022 Global Risk raporuna göre dünyanın gelecek 10 yılda karşı karşıya olduğu en büyük risk, küresel iklim krizi ile mücadelede başarısızlığa uğranması. WEF, coronavirüs pandemisinin bu riski çok daha artırdığının altını çizdi.

Sadece tek bir dünya var

Dünya Çevre Günü ilk olarak 1973 yılında kutlandı ve o günden bu yana yaklaşık 150 ülkede milyonlarca insanın katılımı ile pozitif bir değişim için ilham kaynağı olması için çaba gösteriliyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü teması bu yıl “Sadece Tek Bir Dünya” olarak seçildi. “Evrende milyarlarca galaksi var. Galaksimizde milyarlarca gezegen var. Ama sadece bir dünya

var” denilerek, sürdürülebilir bir dünya için her bir bireyin yapabileceği bir şey olduğu vurgulanıyor.

Türkiye'nin gündemi yeşil dönüşüm olmalı

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye'nin iklim krizine karşı hızla gerekli önlemleri alması ve ekonomide yeşil dönüşümü gerçekleştirmesi çağrısında bulundu. WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, “Bu gidişatı tersine çevirmek, doğa ile ekonomiyi karşı karşıya getiren değil, birbirini destekleyen iki olgu olarak gören doğa pozitif yaklaşımlardan geçiyor” dedi. WEF Türkiye için yol haritasını şöyle özetledi:

– Tatlı su kaynaklarının korunması için tarımda modern sulamaya, sanayide temiz üretime geçilmesi,

– Tarım politikalarının ve teşvik sistemlerinin toprak sağlığını koruyacak ve onarıcı tarım uygulamalarını destekleyecek şekilde düzenlenmesi,

– Biyolojik değerlerimizin daha iyi korunması için korunan alanlarımızın yüzde 30 seviyesine çıkartılması; mevcut korunan alanlarımızın ve türlerimizin daha etkin korunması,

– Etkili atık azaltımı için depozito sisteminin bir an evvel hayata geçirilmesi,

– Doğa ihallerine izin vermeyen denetim sistemlerinin kurulması,

– Enerji politikasında kömürün yerini hızla güneş ve rüzgâra bırakması.