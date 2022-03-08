Zamlar AKP’li belediyeyi de vurdu

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından AKP’li Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi kredi kartıyla satışları durdurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan AKP’li Belediye Başkanı Recep Bozkurt, “Akaryakıt fiyatlarının sürekli değiştiği bugünlerde peşin para ile akaryakıt tedarik edilmesi gerekmektedir” dedi.

Müslüm EVCİ

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Petrol fiyatlarındaki ve dolar/TL kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarında tarihi zamları beraberinde getirdi.

Hemen hemen her gün gelen zamların ardından benzinin fiyatı 20 TL'yi aşarken, mazotun fiyatı ise 23 liraya yaklaştı.

AKP'Lİ BELEDİYEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Gelen zamların ardından Afyonkarahisar'a bağlı Şuhut İlçe Belediyesi de dikkat çeken bir karar aldı. Karara göre, Şuhut Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonu artık kredi kartı ile akaryakıt satışını durdurdu.

“PEŞİN PARAYLA AKARYAKIT TEDARİK EDİLMELİ”

Kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Şuhut Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Recep Bozkurt, şu ifadelere yer verdi:

*Şuhut Bel. Ltd. Şti'nin uhdesinde faaliyet gösteren Akaryakıt istasyonumuz diğer akaryakıt istasyonları gibi hem piyasa şartlarında özel araçlara akaryakıt satmakta hem de diğer istasyonlardan farklı olarak belediye iş makinelerine ve otobüslerine yakıt sağlamakta olup kamu hizmeti yürütmektedir.

*Akaryakıt fiyatlarının sürekli değiştiği bugünlerde peşin para ile akaryakıt tedarik edilmesi gerekmektedir.

*Bir tanker mazotun 450 bin lirayı bulduğu böyle bir zamanda kredi kartı ile satış yapıp, peşin para ile mazot alabilme imkânı bulunmamaktadır. Hem belediye hizmetlerinin kesintisiz icra edilmesi, hem de akaryakıt satışlarının sürdürülebilmesi için geçici olarak böyle bir uygulama yapılmaktadır.

*Yoksa bazı vatandaşların iddia ettiği gibi herhangi bir art niyetli uygulama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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