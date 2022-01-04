‘Zamlı geçiş için köprü kapatıldı’ iddiasına şirketten yanıt: Teknik aksaklık yaşandı

Yeni yıla dakikalar kala Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretlerini zamlı alabilmek için kapatıldığı öne sürülmüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından açıklama yapan Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., oluşan mağduriyetin teknik aksaklıklar nedeniyle yaşandığını, 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının şirket tarafından ödeneceğini bildirdi.

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2021 yılında Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 147,5 TL iken yeni yılla bu rakam yüzde 25 artarak 184,5 TL oldu. “istanbultrafik34” isimi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde yılbaşı gecesi yeni yıla dakikalar kala Osmangazi Köprüsü’nde gişelerin kapatıldığı görüldü.

Geçişlerin ücretleri zamlı almak için kapatıldığı öne sürüldü, uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Sürücülerin kornalarla ve bağırarak tepkilerini dile getirdiği anlar geniş yankı uyandırdı. Aracından inen bir vatandaşın oradaki görevlilere gişelerin kapatılmasının nedenini sorması ancak hiçbir yanıt alamaması dikkat çekti.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., 31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprüsü'nden geçecek vatandaşlardan yeni zamlı tarifeyle ücret alabilmek için yolcuları beklettiği yönünde çıkan iddialara yönelik açıklama yaptı. Oluşan mağduriyetin teknik aksaklıklar nedeniyle yaşandığını, 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının şirket tarafından ödeneceği bildirildi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar nedeniyle sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50-00.30 saatler arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafımızdan ödenecektir.

* Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak gerekli tüm sistemsel iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz.

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