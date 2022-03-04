Zaporijya Nükleer Santrali nerede, özellikleri neler?

Rusya, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Bir patlama olursa hepimizin sonu, Avrupa'nın sonu olur" dedi. Ukrayna'nın Enerhodar kentinde bulunan Zaporizhzhia Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santrali arasında yer alıyor.

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Rusya ordusu Zaporijya nükleer santraline girmesinin ardından Zaporijya nükleer santraldaki yangın dünyada panik yarattı. Çıkan çatışmada santralın 6 reaktöründen 1’i isabet aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba “Rus ordusu nükleer santrale her yönden ateş açıyor. Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak!” dedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin verildi.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Ukrayna’nın Enerhodar kentinde bulunan Zaporizhzhia Nükleer Santrali, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santrali arasında yer alıyor. Santral, Güneydoğu Ukrayna’da, Dinyeper Nehri üzerindeki Kakhovka Rezervuarı’nın güney kıyısında, Enerhodar şehri yakınlarında bulunuyor.

Santral , her biri U235 ( LEU ) ile çalışan 6 adet VVER-1000 basınçlı hafif su nükleer reaktörüne (PWR) sahip.

Toplam 5.700 MW e güç çıkışı için 950 MW e üretiyor. Altı adet nükleer reaktöre sahip olan santralde, ilk beşi 1985 ve 1989 arasında art arda çevrimiçi hale getirildi ve altıncısı 1995’te eklendi. Santral, ülkenin nükleer enerjiden elde edilen elektriğinin yaklaşık yarısını, ve üretilen toplam elektriğin beşte birinden fazlasını üretiyor.