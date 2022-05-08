Zehir saçan termik santrale komik ceza

Kahramanmaraş'ta hava kirliliğine neden olan Afşin-Elbistan termik Santrali’ne 394 bin 548 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Ahmet KAYA

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve vatandaşın tepkisine yol açan, SÖZCÜ'nün de ‘Zehir saçan Elbistan Santrali'ne filtre tepkisi” başlığıyla gündeme getirdiği Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin çevreyi kirletme görüntüleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin santralde yaptığı inceleme sonucu, işletmenin 1 numaralı ünitesinde arıza meydana geldiği ve söz konusu ünitenin devreden çıkarılmadan üretime devam edilerek hava kirliliğine neden olunduğu belirlendi.

Ekiplerin bu tespit üzerine işletmeye 394 bin 548 lira idari para cezası yazdığı öğrenilirken, uygulanan ceza miktarını ‘Komik' olarak değerlendiren vatandaşlar, “Bu santral tüm uyarılara rağmen çevreye zehir saçıyor. Bu tür komuk cezalar da kesinlikle caydırıcı olamaz” iddiasında bulundu.

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