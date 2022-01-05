Zemheri ayı ne zaman? Zemheri ne demek?

40 günlük bir dönemi kapsayan Zemheri ayında, bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla görülür. Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor.

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Arapça'da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan “harir” kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan Zemheri, halk arasında kış ayının en yoğun yaşandığı dönem olarak söylenir.

ZEMHERİ AYI NE ZAMAN?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

1 Şubat ile 21 Mart arasına ise hamsin denir.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri kelimesi, Arapça kış anlamına gelen “zem” ile farsça uğultu anlamındaki “harir” kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. “Uğuldayan kış” yani, kışın dondurucu zamanıdır.