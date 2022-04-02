Zeydan Karalar: Adana’nın hakkını arıyoruz

Adana’da Büyükşehir Belediyesi'nin otobana bağlantı yolu açmasının ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün MHP’li eski belediye yönetimi ile yaptığı protokolü gerekçe göstererek aktif olarak kullanılan iki ayrı bağlantı yolunu kapatması vatandaşa çile yaşatmıştı. Konuyla ilgili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana’nın hakkını arıyoruz!” çıkışında bulundu.

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Ceyhun ÖZGÖNÜL / ADANA

Adana'da Büyükşehir Belediyesi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otobanının, şehir için geçişinde trafiği rahatlatmak için yapımına önceki belediye yönetimi döneminde başlanan ancak şimdiye kadar tamamlanmayan bağlantı yolunu hizmete açmış, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, kendi sorumluluk alanındaki otoyolda yıllardan beri hizmete açık olan ve çok kullanılan iki önemli bağlantı yolunu kapatmıştı. Bu durum üzerinde yolda kilometrelerce kuyruk oluşmuş, vatandaş çile yaşamıştı.

KARALAR: ADANA’NIN HAKKINI ARIYORUZ

Zeydan Karalar, yaşanan olayla ilgili sessizliğini bozarak, “Adana'nın hakkını arıyoruz!” başlığıyla yazılı açıklamada bulundu.

Karalar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*Türkmenbaşı Bağlantı Yolu, önceki dönemde âtıl bırakılan bir projeydi. Yoğun çalışmayla bitirdik.

*Karayolları Genel Müdürlüğü, açılış için önceki mevcut çıkışın (Kasım Ener – Alparslan Türkeş ve Tellidere – Mavi Bulvar Otoyol Bağlantılarının) kapatılmasını istedi.

*Bizden önceki dönem yapılmış protokol bunu gerektiriyordu. Ancak biz diğer girişlerin kapanmasının trafik akışını olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, Karayolları ile görüşmelerimizi sürdürdük.

“SÜRTÜŞMENİN, POLEMİK YAPMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK”

*6 ay önce bitmiş olan yolun açılması bu nedenle gecikti.

*Karayolları Genel Müdürlüğü tüm çabamıza rağmen, Türkmenbaşı Bağlantı Yolu’nun diğer bağlantılarını kapattı.

*Evet protokole aykırı bir iş yok ama protokol yanlış. Niyetimiz Adana’nın yararına bir şeyi kabul ettirmek.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ÇAĞRIDA BULUNDU

*Sürtüşmenin, polemik yapmanın kimseye faydası yok. Kamuoyuna yanlış bir şey aksettirmiyoruz Sadece Adana’nın hakkını arıyoruz.

*Karayolları Genel Müdürlüğü’nden talebimiz bu iki bağlantı yolunun da açık olmasıdır. Gelin Adana trafiğini rahatlatacak tüm girişleri açalım.

İMAMOĞLU’NDAN KARALAR’A DESTEK PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Karalar'ın açıklamasına sosyal medyadan destek vererek, “Zeydan Başkan, Adana'nın hakkı için seninleyiz” paylaşımında bulundu.

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