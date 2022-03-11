Zeytin üreticilerinden iktidara uyarı: Maden biter, zeytin bitmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlik alanlarda maden arama faaliyetlerinin önünü açan Maden Yönetmeliği'ne tepkiler devam ediyor. Manisalı ve İzmirli zeytin üreticileri iktidara uyarıda bulunarak, "Zeytinimize dokunmayın. Maden biter, zeytin bitmez. Geleceğimizi çalmayın" diye seslendi.

İlker KILIÇASLAN

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlik alanlarda maden arama faaliyetlerinin önünü açan Maden Yönetmeliği değişikliği, 1 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi muhalefet partilerinin yanı sıra, toplumun birçok kesiminden tepkilere sebep oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde yönetmeliğin iptal edilmesi konusunda eylemler devam ederken, Manisalı ve İzmirli zeytin üreticileri de iktidara uyarıda bulundu.

“ZEYTİNİMİZE DOKUNMAYIN, GELECEĞİMİZİ ÇALMAYIN”

Manisa Akhisar ilçesinde zeytin üreticiliği yapan Hakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, yönetmeliğin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Zeytin emektir, zeytin gelecektir, zeytin ekmektir. Lütfen zeytinimize dokunmayın, Geleceğimizi çalmayın. Ekmeğimize dokunmayın”

“MADEN BİTER, ZEYTİN BİTMEZ”

Akhisar ilçesinde zeytin üreticiliği yapan başka bir çiftçi ise zeytinliklerin çocukların geleceği olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Biz zeytinimizi kestirmeyiz. Maden gelip geçici bitecek ama zeytin bitmez. Zeytin bizim geleceğimiz. Zeytin torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği. Zeytinlerimizi kestirmeyiz. Maden değil, zeytin ağaçlarına kıyıyorlar. Zeytin kaç senede meydana geliyor? Bir zeytin fidanı diksen en az 10 senede anca zeytin üstünde olur. Zeytin bizim geleceğimiz, kestirmeyiz”

“ELİMİZDEN GELECEĞİMİZİ ALMAK İSTİYORLAR”

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Aşağıkızılca Köyü'nde zeytin üreticiliği yapan çiftçi Muharrem Fırtına, “Çiftçilikle uğraşan bir emekliyim. Malum zeytin bahçesindeyim. Zeytin budama işiyle ilgileniyoruz.

Biz zeytinleri güzelleştirelim, geleceğimize iyi bir ürün bırakalım, gelecek bırakalım derken bazı güçler elimizden ekmeğimizi, yiyecek yağımızı daha doğrusu geleceğimizi almak istiyorlar. Vatandaşların duyarlı olmasını rica ediyoruz. Bütün halklardan destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ZEYTİN AĞAÇLARIMIZI KATLETMEYİN”

Çiftçi Hakan Borazan ise “Zeytin ağaçlarımızın yok olmamasını istiyoruz. Tabiatın en zengin ağacıdır. Zeytinlerin yok olmaması gerekir. Bizlere olan emanettir, emanetleri biz devraldık, emanetçilerimize devretmemiz gerekir. Tabiatın en zengin mahsulü olan ağaçlarımızı katletmeyin. Zeytinlerimiz meyve veren ormanlarımızdır” diye konuştu.

“ZEYTİN OLAN YERDE MADEN OLMAZ”

İzmirli zeytin üreticisi İrfan Kırcan ise, zeytinin hayat olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Zeytin buranın gelir kaynağı, zeytinsiz olmaz. Zeytin demek hayat demek. İşte görüyorsunuz bir kriz oldu çiçek yağına muhtaç oldu millet. Biz kimseye muhtaç değiliz. Ne dış ülkeye, ne iç ülkeye. Kendi yağımızda, tuzumuzda kavruluyoruz. Zeytin atamızdan kalan bir şey.

Bizden yaşlı zeytin ağaçlarımız var. Hala mahsul de alıyoruz. Zeytin demek altın demek. Zeytinlerimizi talan edecek bir yönetmelik çıkmış. Elbette ki maden de lazım ama bizim soframıza girmez. Zeytin maden yerlerinde yetişmez. Biz elimizde olan zeytinlerimize sahip çıkalım. Zeytin olan yerde maden olmaz. Bizim madenden falan işimiz yok. İllaki ‘Benim dediğim dedikti' denilmez. Devletin biraz da çiftçisini ve vatandaşını düşünmesi lazım.”

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