Zeytinlikler için imza kampanyası

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesinin ardından her geçen gün artan tepkiler sonrasında başlatılan "Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır! #ZeytinHayattır" başlıklı imza kampanyasında iki günde 400 bin imzaya yaklaşıldı.

Mustafa SARIİPEK

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‘Resmi Gazete’ de yayımlanan bir karar ile artık tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilmesine karşı tepkiler her geçen gün artarak büyüyor.

Çeşitli STK kuruluşları ile bazı parti temsilcilerinin tepkili açıklamalarının ardından üç gün önce de “Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır! #ZeytinHayattır” başlıklı kampanya ile 500 bin imza istendi. İki günde 400 bin imzaya yaklaşıldı.

5 YIL ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Aydın Şensal tarafından başlatılan imza kampanyasında “Aynı yönetmelik 5 yıl önce de gündeme gelmiş fakat 300 bin kişinin imzasıyla durdurulmuştu. “Tekrar başarabiliriz” diyen Aydın Şensal'ın, zeytinliklerin madenciliğe açılmaması için başlattığı 500 bin kişilik imza kampanyasının ilk gününde 300 bin imza toplanırken ikinci günde sayı 400 bine yaklaştı. Kampanya için şu ifadeler kullanıldı:

“Zeytin, kültürümüzün, yemeklerimizin, Ege'nin olmazsa olmazı şimdi bu topraklardan göçüp gitmek üzere. Bölgede en büyük zeytin üreticisi olan Türkiye, kendi elleriyle zeytini öldürmeye kalkıyor.

2006 yılından beri defalarca kez denendiği gibi bir kez daha zeytinler ve doğa katledilmek isteniyor. 5 yıl önce 300 bin kişi birlikte Meclis'e gelen tasarıyı durdurmuştuk. Fakat 1 Mart 2022 itibariyle, Zeytin Kanunu'na aykırı olan bir yönetmelik değişikliği ile zeytinlikler madenlere açılıyor.”

YİNE YENİDEN KARŞI ÇIKMALIYIZ

“Şimdi, bu kampanyayı imzalayarak yetkililerden zeytinliklerden ellerini çekmelerini ve zeytinin ölüm fermanı anlamına gelen yönetmeliği iptal etmelerini isteme zamanı!” denilen açıklamada aşrıca şunlara yer verildi:

“Yönetmelik iptal olmazsa, zeytinliklerimiz madencilerin arka bahçesi haline gelecek. Bugün hepimizi besleyen, yüzlerce aileyi doyuran topraklar birer zehir depolama sahası olacak.

Hep beraber harekete geçerek zeytinlikleri kurtarabilir, tüm Türkiye'nin bu konudan haberdar olup kenetlenmesini sağlayabiliriz. Lütfen kampanyayı imzala, paylaş, duymayan kalmasın. #ZeytinHayattır.”

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