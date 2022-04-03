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1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topkaya Mahallesi Ağakayalar mevkii Hasan Şevran Tümülüsü 1. derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan araştırmada sit alanı içerisinde 2 metre derinliğinde çukur kazılmak suretiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, kazıda kullanıldığı belirlenen 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör, 3 adet matkap, 5 litre benzin, 2 adet demir keski ile kürek ve kazma benzeri malzemeler ele geçirdi.

Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet' suçundan sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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